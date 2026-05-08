OnlyFans договорился о продаже около 16% при оценке всей компании в $3,15 млрд

Новый совладелец также поможет в разработке финансовых сервисов для создателей контента.Источник: Jose Sarmento Matos / BloombergArchitect Capital из Сан-Франциско выкупит около 16% OnlyFans за $535 млн, пишут Bloomberg и WSJ со ссылкой на обе стороны сделки. Весь бизнес оценили в $3,15 млрд, уточняют издания.В рамках сделки Architect также поможет OnlyFans в разработке финансовых сервисов для создателей контента на платформе. В конце марта 2026 года Forbes писал, что Architect хотел привлекать больше авторов, «которые не снимают одежду», и получить банковскую лицензию, чтобы сервис перестал зависеть от сторонних компаний, а авторы гарантированно получали выплаты с меньшими комиссиями.Слухи о переговорах ходили как минимум с начала 2026 года: тогда источники WSJ, Reuters и TechCrunch говорили о возможной продаже контрольного пакета. В марте компания сообщила о смерти владельца OnlyFans Лео Радвинского. В апреле собеседники FT рассказали, что теперь речь идёт о продаже миноритарной доли.OnlyFans запустил в 2016 году британский предприниматель Тим Стокли. В 2018 году «не менее 75%» Fenix International, материнской компании сервиса, купил Радвинский, писала FT. После смерти Радвинского контроль над компанией перешёл к его супруге Екатерине Чудновской, пишет WSJ.Платформа, популярность которой резко выросла во время пандемии, наиболее известна за счёт развлечений для взрослых и эротического контента. OnlyFans берёт 20% комиссии с большинства подписок и контента, продаваемого в сервисе, уточняет Bloomberg. По словам компании, у него более 4 млн авторов и около 377 млн пользователей.