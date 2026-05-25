Спутниковый интернет Starlink начал работать в Кыргызстане

В феврале 2026 года сервис стал доступен в Таджикистане.Источник: AkipressStarlink официально начал работать в Кыргызстане 25 мая 2026 года. В компании «Элкат», выступающей партнёром сервиса в стране, заявили, что проект «переходит в активную фазу». На сайте Starlink страна отмечена как территория, где услуга доступна.Стоимость месячной подписки для частных пользователей начинается от 10 тысяч сомов (8170 рублей по курсу ЦБ на 25 мая 2026 года). Комплект оборудования Starlink Mini стоит 36 тысяч сомов (примерно 29,4 тысячи рублей).В феврале 2026-го Starlink начал работать в Таджикистане. В 2025 году сервис также стал доступен в Казахстане и Азербайджане.Артур Томилко