«Почта России» возобновила почтовый импорт в Россию из США

Транзитными рейсами через третьи страны.Источник: «Почта России» Американский и российский почтовые операторы возобновили почтовый импорт в Россию в конце мая 2026 года, пишет ТАСС со ссылкой на «Почту России». Первая партия с такими посылками уже прибыла в страну.Доставку осуществляют «транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений».Собеседник агентства на рынке пояснил, что раньше доставкой занимались экспресс-перевозчики, но у них была ограничена сеть приёма по США. Возобновление же приостановленного импорта «позволит охватить всю территорию страны».По словам «Почты», до приостановки в 2022 году почтовый импорт из США составлял более 50 т в месяц: в основном привозили одежду, обувь, электронику и БАДы.Осенью 2025 года «Почта» возобновила приём некоторых отправлений из России в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец». Перед этим процедуру приостанавливали на несколько месяцев из-за изменений таможенных правил в США.#новости #почтароссии