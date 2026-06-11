YouTube расширил список стран, где пользователи могут обмениваться личными сообщениями и видео, добавив США, Бразилию и Сингапур

Всего в списке 40 государств.Источник: @reddit33450Пользователи из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и других стран могут делиться обычными видео, короткими вертикальными Shorts и прямыми трансляциями в мобильном приложении.Для этого нужно нажать на кнопку «Поделиться» и отправить приглашение в чат (Invite to message). Ссылка действительна неделю.В регионах, где YouTube тестирует функцию, также должна появиться иконка чата в верхнем правом углу. Пригласить человека в переписку можно оттуда.Автоматически чат не создаётся. Получатель должен сначала принять приглашение. Есть также ограничение: нужно быть совершеннолетним и подтвердить возраст (например, по селфи или с помощью банковской карты).Отменить отправку сообщения можно, но YouTube не гарантирует, что собеседник не успел его увидеть. Удалить переписку для обеих сторон нельзя.В 2017 году YouTube уже тестировал обмен сообщениями внутри мобильного приложения, но в 2019-м отказался от функции.#новости #youtube