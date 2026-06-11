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Полина Лааксо
Сервисы

YouTube расширил список стран, где пользователи могут обмениваться личными сообщениями и видео, добавив США, Бразилию и Сингапур

Всего в списке 40 государств.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2Fyoutube%2Fcomments%2F1u2irs0%2Fseems_like_the_new_direct_messaging_feature%2F&postId=2974075" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@reddit33450</a>
Источник: @reddit33450
  • Пользователи из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и других стран могут делиться обычными видео, короткими вертикальными Shorts и прямыми трансляциями в мобильном приложении.
  • Для этого нужно нажать на кнопку «Поделиться» и отправить приглашение в чат (Invite to message). Ссылка действительна неделю.
  • В регионах, где YouTube тестирует функцию, также должна появиться иконка чата в верхнем правом углу. Пригласить человека в переписку можно оттуда.
  • Автоматически чат не создаётся. Получатель должен сначала принять приглашение. Есть также ограничение: нужно быть совершеннолетним и подтвердить возраст (например, по селфи или с помощью банковской карты).
  • Отменить отправку сообщения можно, но YouTube не гарантирует, что собеседник не успел его увидеть. Удалить переписку для обеих сторон нельзя.
  • В 2017 году YouTube уже тестировал обмен сообщениями внутри мобильного приложения, но в 2019-м отказался от функции.

#новости #youtube

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