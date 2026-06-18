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Данила Бычков
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Власти ОАЭ запретили пользоваться соцсетями подросткам до 15 лет

Правила распространяются на все доступные в стране платформы.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • Соответствующее постановление подписал кабинет министров страны, пишут Reuters и Gulf News. Подросткам младше 15 лет будет запрещено создавать и использовать аккаунты в соцсетях, публиковать контент, оставлять комментарии и пользоваться другими функциями.
  • Пользователи в возрасте от 15 до 16 лет смогут получить доступ к соцсетям при условии внедрения дополнительных мер защиты, включая фильтрацию контента. Согласие родителей на использование ребёнком соцсетей не будет основанием для освобождения от ограничений, отмечают издания.
  • Постановление также запрещает использование или обработку персональных данных детей в коммерческих целях. Новые правила распространяются на все соцсети, доступные в ОАЭ. Компании обязаны внедрить проверку возраста — самостоятельного указания даты рождения будет недостаточно.
  • Платформы также должны будут отключать аккаунты детей младше 15 лет. Несоблюдение правил может привести к частичной или полной блокировке сервиса в стране. Переходный период составит 12 месяцев — за это время компании должны обеспечить соблюдение закона.
  • Закон о запрете соцсетей для подростков младше 16 лет вступил в силу в Австралии в декабре 2025 года — она стала первой страной в мире, которая ввела подобные ограничения. Под запрет попали десять платформ — Facebook*, Instagram*, Kick, Reddit, Snapchat, Threads*, TikTok, Twitch, X и YouTube.
  • В январе 2026 года правительство Великобритании начало рассмотрение поправок к законопроекту «о благополучии детей», который предусматривает запрет соцсетей для подростков до 16 лет.
  • Весной 2026-го власти ЕС представили единое приложение для проверки возраста на фоне инициатив по запрету соцсетей для подростков в некоторых европейских странах.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #оаэ

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