Власти ОАЭ запретили пользоваться соцсетями подросткам до 15 лет

Правила распространяются на все доступные в стране платформы.Источник: ReutersСоответствующее постановление подписал кабинет министров страны, пишут Reuters и Gulf News. Подросткам младше 15 лет будет запрещено создавать и использовать аккаунты в соцсетях, публиковать контент, оставлять комментарии и пользоваться другими функциями.Пользователи в возрасте от 15 до 16 лет смогут получить доступ к соцсетям при условии внедрения дополнительных мер защиты, включая фильтрацию контента. Согласие родителей на использование ребёнком соцсетей не будет основанием для освобождения от ограничений, отмечают издания.Постановление также запрещает использование или обработку персональных данных детей в коммерческих целях. Новые правила распространяются на все соцсети, доступные в ОАЭ. Компании обязаны внедрить проверку возраста — самостоятельного указания даты рождения будет недостаточно.Платформы также должны будут отключать аккаунты детей младше 15 лет. Несоблюдение правил может привести к частичной или полной блокировке сервиса в стране. Переходный период составит 12 месяцев — за это время компании должны обеспечить соблюдение закона.Закон о запрете соцсетей для подростков младше 16 лет вступил в силу в Австралии в декабре 2025 года — она стала первой страной в мире, которая ввела подобные ограничения. Под запрет попали десять платформ — Facebook*, Instagram*, Kick, Reddit, Snapchat, Threads*, TikTok, Twitch, X и YouTube.В январе 2026 года правительство Великобритании начало рассмотрение поправок к законопроекту «о благополучии детей», который предусматривает запрет соцсетей для подростков до 16 лет.Весной 2026-го власти ЕС представили единое приложение для проверки возраста на фоне инициатив по запрету соцсетей для подростков в некоторых европейских странах.*Meta, владеющая Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской и запрещена.#новости #оаэ