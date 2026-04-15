Власти ЕС представили единое приложение для проверки возраста на фоне инициатив по запрету соцсетей для подростков в некоторых европейских странах

Оно будет совместимо с компьютерами и смартфонами.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Источник: BloombergС помощью платформы можно верифицировать возраст, загрузив паспорт или другое удостоверение личности, пишет Politico. Она должна помочь координировать требования к проверке возраста во всех странах ЕС.Приложение разработали из-за растущего давления со стороны некоторых государств-членов ЕС, требующих от Еврокомиссии выработать единый подход к ограничению соцсетей для подростков, отмечает издание. Оно «скоро» станет доступно пользователям — точную дату не назвали.Возможность установить минимальный возраст для доступа к соцсетям рассматривают более десяти европейских стран, включая Францию и Великобританию, отмечает Reuters. При этом на уровне ЕС запрета на соцсети для подростков пока нет.В апреле 2026 года власти Греции объявили о введении подобного запрета с 1 января 2027 года. Греческие чиновники также предложили установить единый для всего Евросоюза возраст «цифрового совершеннолетия» — 15 лет, а также создать общую систему контроля и штрафов для технологических компаний.Закон о запрете соцсетей для подростков младше 16 лет вступил в силу в Австралии в декабре 2025 года — она стала первой страной в мире, которая ввела подобные ограничения. Под запрет попали десять платформ — Facebook*, Instagram*, Kick, Reddit, Snapchat, Threads*, TikTok, Twitch, X и YouTube.В январе 2026 года правительство Великобритании начало рассмотрение поправок к законопроекту «о благополучии детей», который предусматривает запрет соцсетей для подростков до 16 лет.Нижняя палата французского парламента в январе 2026-го поддержала аналогичный законопроект о запрете на использование соцсетей для детей до 15 лет. Подобные меры также рассматривают власти Испании и Турции.*Meta, владеющая Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской и запрещена.#новости