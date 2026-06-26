ФАС рекомендовала операторам изменить рекламу 5G, чтобы «не создавать ложное впечатление» о реальном внедрении технологии

Если операторы не последуют совету, регулятор может возбудить дела о недобросовестной конкуренции, говорят юристы.Источник: АГН «Москва»О планах фАС проверить, как операторы используют в рекламе термин 5G, в начале июня 2026 года рассказал «Ъ». В ведомстве тогда пообещали представить «соответствующие выводы».По итогам заседания экспертного совета службы операторам рекомендовали до 3 июля 2026 года скорректировать свои маркетинговые кампании, посвящённые 5G, пишет газета. Регулятор счёл, что существующая реклама может «вводить потребителей в заблуждение» и создавать «ложное впечатление о коммерческом внедрении сети 5G» в России.Помимо этого, регулятор рекомендовал изменить отдельные акции операторов. «Билайну» — пересмотреть условия предложения «Платим за входящие», по которому абоненту обещают 50 копеек за каждую полную минуту разговора при ответе на вызов от другого мобильного оператора. «Мегафону» — скорректировать условия «Маркетплейса тарифов», на котором абонентам предлагают подключить тариф с условиями любого из конкурентов.В компаниях говорят, что изучили позицию ФАС. При этом в «Мегафоне» отметили, что признаков недобросовестной конкуренции служба не нашла, а протокол заседания ведомства носит «рекомендательный характер».Однако игнорирование сигналов регулятора может привести к возбуждению антимонопольных дел, отмечают опрошенные «Ъ» юристы. Рекомендации отражают официальную позицию ФАС и «публично квалифицируют действия операторов как вводящие в заблуждение», поясняют они.#новости #фас #операторы