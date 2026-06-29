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Артур Томилко
Сервисы

Приложение Happ снова появилось в российском App Store

Популярный VPN-клиент удалили из магазина Apple 24 июня 2026 года.

Источник: Happ  
Источник: Happ  
  • Разработчики Happ сообщили, что приложение снова доступно в App Store по прямой ссылке. Сервис пока не проиндексирован в магазине, поэтому найти его через поиск нельзя.
  • Приложение пропало из магазина 24 июня 2026 года. Разработчики тогда заявили, что за удалением стоит Роскомнадзор. В самом ведомстве, а также в Apple ситуацию не комментировали.
  • Happ — популярный клиент для настройки VPN. Сам он не предоставляет готовые серверы, но позволяет использовать конфигурации для разных VPN-протоколов.
  • В марте 2026 года Apple удалила из российского App Store несколько других VPN-клиентов, в том числе числе Streisand, V2Box, v2RayTun. Разработчики последнего тогда поделились письмом от компании, в котором говорилось, что приложение удалили из магазина по требованию Роскомнадзора, поскольку «оно содержит незаконный в России контент».

#новости

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