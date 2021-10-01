Сооснователь соцсети для врачей «Доктор на работе» Станислав Сажин покинет пост гендиректора компании Статьи редакции
Одна из причин — давление заказчиков и партнёров.
Об уходе Станислав Сажин сообщил на своей станице в Facebook.
По его словам, работать в найме, а тем более гендиректором, находясь в другой стране, «оказалось непосильной задачей». На его странице указано, что он живёт в Батуми — городе в Грузии.
Сажин не уточняет, о каких репутационных причинах идёт речь.
Новым гендиректором станет Станислав Матвеев. Сам Сажин заявил, что уже зарегистрировал бизнес в Грузии и будет заниматься его развитием, но подробности не раскрывает.
«Доктор на работе» — профессиональная соцсеть для врачей, которая также разработала платформу для дистанционного оказания медицинских услуг. Под управлением «Доктор на работе» есть сообщества студентов медвузов «Медкампус» и работников аптек «Смартфарма».
По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Доктор на работе» за 2020 год составила 219,8 млн рублей, чистая прибыль — 5,2 млн рублей. Выручка ООО «Медкампус» за 2020 год — 120,4 млн рублей, чистая прибыль — 6 млн рублей.
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