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Евгения Евсеева

Сооснователь соцсети для врачей «Доктор на работе» Станислав Сажин покинет пост гендиректора компании Статьи редакции

Одна из причин — давление заказчиков и партнёров.

4 4 комментария
295 просмотров

Об уходе Станислав Сажин сообщил на своей станице в Facebook.

По его словам, работать в найме, а тем более гендиректором, находясь в другой стране, «оказалось непосильной задачей». На его странице указано, что он живёт в Батуми — городе в Грузии.

Не скрою, что одной из причин такого решения стало давление заказчиков и партнеров, которые требовали смены руководства «Доктора на работе» по репутационным причинам. Сначала я сопротивлялся, но сейчас вынужден признать поражение и прекратить свою работу в компании.

Станислав Сажин
сооснователь «Доктор на работе»

Сажин не уточняет, о каких репутационных причинах идёт речь.

Новым гендиректором станет Станислав Матвеев. Сам Сажин заявил, что уже зарегистрировал бизнес в Грузии и будет заниматься его развитием, но подробности не раскрывает.

«Доктор на работе» — профессиональная соцсеть для врачей, которая также разработала платформу для дистанционного оказания медицинских услуг. Под управлением «Доктор на работе» есть сообщества студентов медвузов «Медкампус» и работников аптек «Смартфарма».

По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Доктор на работе» за 2020 год составила 219,8 млн рублей, чистая прибыль — 5,2 млн рублей. Выручка ООО «Медкампус» за 2020 год — 120,4 млн рублей, чистая прибыль — 6 млн рублей.

  • В 2020 году Сажин забрал у бывшей жены Ксении Шишковой их общую дочь Василису и увёз в неизвестном направлении. Шишкова обвинила Сажина в похищении. Как писали СМИ, суд постановил вернуть ребёнка, но Сажин этого не сделал, и приставы объявили его в розыск в России.

#новость #докторнаработе

4 4 комментария
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4 комментария
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Миша Магадан

В 2020 году Сажин забрал у бывшей жены Ксении Шишковой их общую дочь Василису и увёз в неизвестном направлении. Шишкова обвинила Сажина в похищении.

хорошо, что я дочитал до конца, а то было подумал: "вот очередная скучная история про владельца и директора"

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6
Nikitinz

Теперь доктор не на работе)

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1
ivan krapivin

vc ссылается на Рен-ТВ как на авторитетный источник. Вот и все, что нам нужно знать о факт-чекинге.

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0
MAKSIM DYACHENKO

Теперь «доктор в розыске»

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0
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