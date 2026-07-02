Google проиграла в ЕС апелляцию по делу о штрафе на €4,1 млрд за неконкурентные практики на Android-смартфонах

Компанию оштрафовали ещё в 2018 году.Источник: realty.economictimes.indiatimes.comЕврокомиссия оштрафовала Google («дочка» Alphabet) на €4,3 млрд в 2018 году. По мнению антимонопольного органа, компания незаконно ограничивала производителей Android-смартфонов, чтобы закрепить своё доминирующее положение.Среди прочего Google требовала предустанавливать браузер Chrome и свой поисковик и мешала использовать альтернативные версии Android. В 2021 году компания оспорила штраф. В итоге сумму снизили до €4,1 млрд, пишет Reuters.Затем Google подала апелляцию в Суд Евросоюза, высший судебный орган, который и встал на сторону европейского антимонопольного органа, уточняет агентство.Как отмечает WSJ, это самый крупный штраф для Google в ЕС «за годы борьбы по ограничению её доминирующего положения». Всего же, по словам Reuters, за «десятилетия» компания накопила штрафы от ЕС на сумму около €11 млрд за нарушения антимонопольного законодательства.В Google заявили, что решение суда не учитывает инвестиции компании в «обеспечение открытости, совместимости и свободы Android». Но она в любом случае уже «адаптировала соглашения в соответствии с первоначальным решением 2018 года». В частности, в 2021 году разместила до 12 поисковых систем для выбора по умолчанию в смартфонах на Android в Европе.Данила БычковПраво28 апрЕС потребовал от Google предоставить сторонним ИИ-сервисам доступ к функциям Android, который есть у Gemini В компании считают это «необоснованным вмешательством».#новости #google