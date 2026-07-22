«Яндекс» запустил отдельное приложение «Цветы» для доставки цветов и подарков

СМИ сообщали, что компания должна была выкупить Flowwow, но сделка не состоялась. Источник здесь и далее: «Яндекс»Доставка цветов появилась в «Яндекс Еде» в 2022 году, а в 2026 году компания добавила для сервиса раздел в «Яндекс Go». Теперь у него есть ещё и отдельное приложение, сообщил «Яндекс». Это позволит компании быстрее развивать направление.В нём можно заказать букеты и подарки — доступна сортировка по цене, виду цветов и скорости доставки. Стоимость и сроки зависят от продавца и его удалённости от пользователя. В среднем доставка занимает час.В «ближайшее время» в «Цветах» появятся тематические подборки к праздникам. Отправить букет можно будет, не зная адреса получателя, — достаточно указать его номер телефона. Сервис сам свяжется с ним и уточнит детали.«Цветы» работают в 300 городах по всей России. С сервисом сотрудничают около 3000 продавцов.В феврале 2026 года источники Forbes рассказывали, что цветочный маркетплейс Flowwow обсуждает продажу российского бизнеса «Яндексу». В самом сервисе говорили РБК, что «рассматривают инвестиционные возможности». В мае «Коммерсантъ» сообщил, что Flowwow прекратил переговоры о продаже бизнеса «Яндексу».#новости #яндекс #яндексцветы