Правительство утвердило список сервисов для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и ТВ на 2027 год

Из списка убрали «Марусю», но добавили «Алису AI».Источник: «Яндекс»Правительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV.Для смартфонов и планшетов это приложений — «Яндекс.Браузер» и «Яндекс с Алисой», «Алиса AI», «Яндекс.Карты», «2ГИС», «ВКонтакте», «Одноклассники», «VK Видео», «Дзен», Госуслуги, Mir Pay, «Яндекс.Диск», «МойОфис», «Почта Mail.ru», антивирус «Лаборатории Касперского», RuStore, мессенджер Max, «Честный знак».Для компьютеров: «Яндекс Браузер», «МойОфис стандартный. Домашняя версия» и Kaspersky Free.Для Smart TV: «Яндекс Браузер», «Яндекс — с Алисой», Rutube, «VK Видео» для Smart TV, «Иви», «Первый», НТВ, Premier, «Кинопоиск», Wink, Okko, Start, «Смотрим», Start, Amediateka, Kion, «24 ТВ», «Триколор Кино и ТВ онлайн» и Movix от «Дом.ру».Закон об обязательной предустановке российских программ на устройства перед продажей в России действует с 1 апреля 2021 года. Перечень ежегодно утверждает правительство. За нарушение компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.#новости #предустановкапо