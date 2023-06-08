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Полина Лааксо

WhatsApp* запустит каналы — их администраторы смогут запрещать пересылку и скриншоты контента Статьи редакции

Они появятся в приложении «в ближайшие месяцы».

  • Компания разместит каналы отдельно от чатов и сообществ — на вкладке «Актуальное». Находить такие страницы пользователь сможет через поиск по каталогу или переходя по прямым ссылкам-приглашениям. Другим пользователям подписки будут не видны.
  • Администраторы получат возможность публиковать в каналах тексты, фотографии, видео, опросы и стикеры и смогут запретить подписчикам пересылать контент и делать снимки экрана. По словам WhatsApp*, при желании можно будет скрыть страницу из поисковой выдачи каталога и «определить, кому разрешено [на неё ]подписываться». Как будет работать последнее ограничение — не уточняется.
  • WhatsApp* будет хранить историю публикаций не более 30 дней и со временем разрешит удалять её с устройств подписчиков ещё раньше. Телефоны пользователей будут скрыты от подписчиков канала и самого администратора. Номер и фотография последнего также не будут видны.
  • Публичные каналы не будут защищены сквозным шифрованием, но его могут добавить позже — например, для страниц, которые предназначены для ограниченного круга людей.
  • Каналы появятся в разных странах «в ближайшие месяцы», но пока WhatsApp* хочет протестировать их и доработать. Для этого сервис сотрудничает с мировыми СМИ и организациями в Колумбии и Сингапуре — именно там функцию представят в первую очередь
Видеопрезентация грядущей функции

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #whatsapp

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13 комментариев
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 Лера Змеева

Интересно как можно контролировать скриншот

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Полина Лааксо
Автор

я предположила, что будет как у стримингов: ты делаешь скрин, а на нем — черное полотно

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ED BARANOV

Так в телеграм уже реализована эта функция , ты нажимаешь на скриншот и ничего не происходит

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Вадим Д.

Многие приложение контролируют, в основном запрещают делать, скрины, причём уже довольно давненько.

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Ivan Zamorev

в телеграм приходиться с компьютера сохранять картинки, если запрет на скрин. но обычно такое просто оскорбительно и ухожу с каналов которые нельзя сохранять )))) зачем выкладывать если не для людей...

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Вадим Д.

Запустят они. Запускалки. Каналы изобрели.

Пока не сделают нормальный интерфейс и взаимодействие с контактами — всё равно будет шляпа. Просто теперь шляпа с каналами.

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Гер Шмитт

А мне нравится интерфейс Ватсапа.

правда мб мне просто надоел интерфейс телеги.

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EyesLaser

Лет через 10 может будет хоть немного походить на телегу.

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Вадим Д.

Лет через 10 он будет немного походить на удобный мессенджер, но к тому времени все остальные уйдут невообразимо далеко.

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Вадим Д.

На вкус и цвет (-:
В телеге есть папки и это здраво. В wa никакой структуризации нет, только поиск, только хардкор 🤘🏻

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debil
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Alex Shevchenko

Мета с Васапом как Эппл. Чтобы не рисковать лишний раз и не допускать факапов, вначале наблюдает, как другие менее прогрессивные мессенджеры вводят у себя новые функции, фишки. Потом берёт их, доводит до ума, чтобы идеально работало и наконец-то добавляет это себе😁👍 правильная тактика однако!)

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Сноб очень занят - рублю бабло

В вайбере каналы уже давно.

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13 комментариев
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