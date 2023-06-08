WhatsApp* запустит каналы — их администраторы смогут запрещать пересылку и скриншоты контента Статьи редакции
Они появятся в приложении «в ближайшие месяцы».
- Компания разместит каналы отдельно от чатов и сообществ — на вкладке «Актуальное». Находить такие страницы пользователь сможет через поиск по каталогу или переходя по прямым ссылкам-приглашениям. Другим пользователям подписки будут не видны.
- Администраторы получат возможность публиковать в каналах тексты, фотографии, видео, опросы и стикеры и смогут запретить подписчикам пересылать контент и делать снимки экрана. По словам WhatsApp*, при желании можно будет скрыть страницу из поисковой выдачи каталога и «определить, кому разрешено [на неё ]подписываться». Как будет работать последнее ограничение — не уточняется.
- WhatsApp* будет хранить историю публикаций не более 30 дней и со временем разрешит удалять её с устройств подписчиков ещё раньше. Телефоны пользователей будут скрыты от подписчиков канала и самого администратора. Номер и фотография последнего также не будут видны.
- Публичные каналы не будут защищены сквозным шифрованием, но его могут добавить позже — например, для страниц, которые предназначены для ограниченного круга людей.
- Каналы появятся в разных странах «в ближайшие месяцы», но пока WhatsApp* хочет протестировать их и доработать. Для этого сервис сотрудничает с мировыми СМИ и организациями в Колумбии и Сингапуре — именно там функцию представят в первую очередь
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
497 просмотров
Интересно как можно контролировать скриншот
я предположила, что будет как у стримингов: ты делаешь скрин, а на нем — черное полотно
Так в телеграм уже реализована эта функция , ты нажимаешь на скриншот и ничего не происходит
Многие приложение контролируют, в основном запрещают делать, скрины, причём уже довольно давненько.
в телеграм приходиться с компьютера сохранять картинки, если запрет на скрин. но обычно такое просто оскорбительно и ухожу с каналов которые нельзя сохранять )))) зачем выкладывать если не для людей...
Запустят они. Запускалки. Каналы изобрели.
Пока не сделают нормальный интерфейс и взаимодействие с контактами — всё равно будет шляпа. Просто теперь шляпа с каналами.
А мне нравится интерфейс Ватсапа.
правда мб мне просто надоел интерфейс телеги.
Лет через 10 может будет хоть немного походить на телегу.
Лет через 10 он будет немного походить на удобный мессенджер, но к тому времени все остальные уйдут невообразимо далеко.
На вкус и цвет (-:
В телеге есть папки и это здраво. В wa никакой структуризации нет, только поиск, только хардкор 🤘🏻
Мета с Васапом как Эппл. Чтобы не рисковать лишний раз и не допускать факапов, вначале наблюдает, как другие менее прогрессивные мессенджеры вводят у себя новые функции, фишки. Потом берёт их, доводит до ума, чтобы идеально работало и наконец-то добавляет это себе😁👍 правильная тактика однако!)
В вайбере каналы уже давно.