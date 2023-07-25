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Полина Лааксо

Браузер Arc стал доступен всем пользователям MacOS Статьи редакции

До этого нужно было записываться в лист ожидания.

15 086 просмотров
  • The Browser Company представила версию браузера 1.0 и в честь публичного запуска обновила сайт. До этого она более двух лет тестировала продукт, пишет The Verge.
  • Версию для Windows обещают выпустить в декабре 2023 года. Также в планах внедрить ИИ-функции.
Скриншот vc.ru
  • The Browser Company основали бывшие сотрудники Facebook* Джош Миллер и Хёрш Агравал в 2019 году. В 2021-м проект привлёк $5 млн от основателя Blogger и Medium и сооснователя Twitter Эвана Уильямса, соучредителя Figma Дилана Филда и бывшего гендиректора LinkedIn Джеффа Уайнера, напоминает TechCrunch.
  • Первый релиз браузера Arc состоялся апреле 2022 года. The Verge называло его «долгожданной заменой Google Chrome», а TechCrunch — конкурентом последнего.
Скриншот vc.ru
  • Arc работает на движке Chromium, что упрощает импорт закладок, логинов и расширений, отмечают обозреватели.
  • Для удобства сортировки вкладок — они располагаются в левой вертикальной панели — можно создавать разные «пространства»: например, одно для работы, другое — для развлечений, третье — для заметок (внутри для них есть доски и специальный редактор с инструментами оформления).
  • Вкладки можно переименовывать, закреплять, помечать как «избранные» и добавлять в папки. Есть также возможность автоматически закрывать, но при этом архивировать все незакреплённые, «временные» вкладки по истечении определённого времени.
  • Сервис позволяет параллельно открыть сразу несколько вкладок, вместо того чтобы запускать их в отдельных окнах, подгоняя по размеру, и предлагает инструменты для настройки цветового оформления: можно выбрать единый цвет или градиент и указать интенсивность заливки и фон шума.
  • Пользовательница vc.ru Вера Ройтер в своём обзоре отмечала среди преимуществ наличие встроенного блокировщика рекламы, плавающий видеопроигрыватель, скорость реакции сервиса на действия и удобную работу со скриншотами.
  • Дизайнер Евгений Шевцов из ИТ-компании Usetech хвалил, помимо этого, командную строку, благодаря которой можно обойтись без мышки, и возможность авторизовываться в приложениях сразу под несколькими «учётками» в одном пространстве — для этого нужно создать в браузере несколько профилей.

#новость #arc #браузеры

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184 комментария
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 Techno George

Еще один браузер на хромиум, почему он долгожданная замена Гугл Хрому?

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Полина Лааксо
Автор

полагаю, он замена не по движку, а по удобству (сама судить не могу, потому что сижу с винды...)

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16 комментариев
Михаил Желтухин

Потому что если написать - очередной браузер на хромиум, новость будет выглядеть так себе

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1 комментарий
Иван Серик
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Евгений Трифонов

Вот почему: https://habr.com/ru/companies/jugru/articles/734316/

Чем браузер Arc хорош на самом деле
Недавно появился хабрапост «Arc — революционный браузер нового поколения». Его заминусовали с…
habr.com
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Dmitriy Zorin

Там все достаточно хитро, если вы скачаете условный Chromium и сравните его с Хромом - в принципе одно и тоже. Но дьявол в деталях. Вас очень скоро начнет бесить, что если Хром сразу переходит на сайт, если вы написали адрес без префикса "https://";, то хромиум вас сначала отправит в поиск гугла, а будет ли сайт в топе или нет - одному Гуглу известно. И таких тонкостей там хватает.

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Echo

Когда тратишь 5 млн $ на ещё одну копию Гугл хрома, нужно их отрабатывать. Вот статьи и строчат про него, чтобы хоть как-то он примелькался в изысканном обществе. Как очередная ожидаемая свежая статья на vc.ru - да, но не как «ожидаемый» браузер от бывших неудачников из Facebook и т.п.…

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3 комментария
Юрий Б.

Реклама очередного "убийцы" Хрома

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Вектореан Элон
«долгожданной заменой Google Chrome»
работает на движке Chromium
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unowned self

Импортозамещение по айтишному

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1 комментарий
енот
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Невероятный Блондин
Долгожданная замена

Долгожданная кем???

Сафари — лучший в мире браузер.
Точка.

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karabas

Сафари это IE современности

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32 комментария
Илитный Иксперт

Неправда, Opera Presto лучше

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1 комментарий
Dinar

И на телефоне?

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2 комментария
Suntori

У сафари есть один... нет, два огромных недостатка:
1. Яблоко свернуло разработку под винду в 2012-ом;
2. Невозможно установить плагины.

В остальном - хорош!

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8 комментариев
daddymedved

сам кайфую от сафари

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Alexander Benkendorf

Подскажите как перейти на сафари с хрома - хотя бы попробовать его, если постоянно пользуешься десятком другим плагинов.

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1 комментарий
Игорь Киселёв

Ну так почему в "самом лучшем браузере в мире" нет оконного режима работы? Или пользоваться неудобными вкладками? Нет уж, мне такое не надо.

Аж, я же забыл что в мак ос нельзя как в винде вырубить группировку окон, ну тогда втройне не юзабельный браузер.

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Kiss

Сафари — неплохой локальный браузер, но хрому он проигрывает, впрочем незначительно. А у анонсированного проекта есть куча фитч. Время покажет. Рынок тут инертный + браузеры везде предустановлены.
Еще важна реализация на мобилке.

P. S. В телефоне юзаю хром и сафари, на маке юзаю только хром.

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Слегка Придурковатый

Какая ещё Сафари, окстись.

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1 комментарий
Макс Кроу

Когда первый раз увидел анонс про "мы переизобрели браузер", то думал, что очередная поделка. Пару месяцев назад увидел у коллеги на созвоне и решил попробовать. С тех пор на нем и сижу.

Плюсы:
* Командная строка, которую везде пытаются пихать, на удивление очень удобна для работы с закладками.
* Особенно бомбезная фича - мини-arc, когда нажимаешь на ссылку в других приложениях тебя не кидает в браузер, а прямо поверх приложения открывается превью страницы.
* можно привязать к разным спейсам разные профили и переключаться свайпом между рабочим и личным аккаунтами
* меню управления музыкальным плеером шарится между всеми страницами
* google meet открывается в режиме picture in picture на всех страницах браузера
* Настройки страниц тоже классная фича, но для энтузиастов. В общем кто не пробовал - советую попробовать.

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mr g

Сила Хрома в том что в него интегрированы сервисы гугл. А всякие такие свистоперделки такие себе приемущества.

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4 комментария
Энтони Лавджой

Мне заебца в сафари.

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daddymedved

сафари хорош как юзер фриендли экспириенс вплоть до того момента, пока не не подойдем к теме, связанной с околопрограммированием, ну а дальше вообще никак, для веб разраба он не очень точно

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11 комментариев
daddymedved

сам кайфую от сафари, если что)

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Агроном Аэродрома

самый лучший браузер Амиго!

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Иван Грозный

И пророк его - Спутник!

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Евгений Вилков

Нахрена эта куча браузеров?))))

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Иван Грозный

на каждый ставишь разные впн-плагины - и вот у тебя войско железных солдат со всего мира на одном мониторе.
все поставить, попыхтеть над скриптом и можно залайкать или низвергуть любой говнопост на любом ресурсе, накрутить просмотры, повысить активность и цитируемость в одно лицо, без всяких бирж накруток.

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Злой Полушубок
Долгожданная

Кто все эти люди?

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Ramil I.

Имхо vivaldi продуманее

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Vera Roiter

Обожаю, конечно, такие комменты. «Я Пастернака не читал, но скажу!»

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Alex Melnikoff

А зачем он нужен?
Из хромообразных самый быстрый brave, есть под все платформы, режет рекламу на уровне браузера, а не расширения, включая подмену фингерпринтов и скачиваемых ресурсов, умеет это делать и на телефоне, а криптофункционал можно отключить

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Родитель 2

Edge быстрее brave. По крайней мере на моем 12700h

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1 комментарий
Полина Лааксо
Автор

а вы сами арк тестировали? любопытно!

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10 комментариев
Денис Пихаров

Брейв же вроде тоже какой-то рекламной сети принадлежит.

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1 комментарий
Георгий

Brave просто очередной скин к Chromium, а Arc концептуально другой по интерфейсу, нет привычных табов, есть необычные окна.

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2 комментария
user0564335

десигн у них заебись, но привыкнуть к интерфейсу так и не смог. имхо, им следовало бы начать с какого-то более усредненного варианта интерфейса или предлагать опции

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Полина Лааксо
Автор

а как долго пытались привыкнуть?

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3 комментария
Наил

Кстати, есть хорошая альтернатива для safari на webkit + ublock origin работает - Orion Browser.

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Андрей Китаев

Спасибо, неожиданно хороший браузер

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1 комментарий
Golohod

Тестил в бете. Очередной «убийца» хрома/сафари

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Bosse

Тогда уж "самоубийца" 😆

Кстати, про "хромиум" ещё никто не говорил?

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никита

На чем производители бразуеров делают деньги? Вот Опера, Мозилла, например, не считая более мелких других?

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Станислав

Им гугл платит к примеру. За то что его используют для поиска.

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4 комментария
user0564335

на хоумпейджах, закладках и поиске "по умолчанию"

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Suntori

Стандартная монетизация - продажа поиска, выставленного по-умолчанию.
+ у Мозиллы свой фонд - Mozilla Foundation. Опера под донатами китайского миллиардера.

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Tarki

Какой то игрушечный. И скорее всего бесполезный, как и фб)
Есть же LibreWolf - удобный и конфиденциальный.

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Иван Грозный

101 мегабайт для портабл?
операционные системы меньше весят

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Kaif kaif

Тише Вы, не раскрывайте самый лучший браузер)

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Олег Комаров

5 мультов!
Вот что тучные пандемийные годы нам донесли – убийцу хрома с горизонтальными вкладками 🫤

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Кирилл Фотькин
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Стерлядка Вяленая
Arc работает на движке Chromium, что упрощает импорт закладок, логинов и расширений, отмечают обозреватели.

Хоспаде, дальше даже читать нет смысла. Очередная поделка на готовом движке.

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Dark Soul

Хрень от выходцев из фэйсбука. Мы конечно им верим

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Michael Sazonov

Самый лучший поцаны это IE6! Запускался мгновенно рендирил мгновенно. На втором месте была Opera 6.5, которая умела не перекачивать страницу при нажатии кнопки "назад"
Под винду imho и особенно старых компов типа p2-p3 самый лучший был safari for windows, жалко что отменили. Далее Edge на движке от Эппл (вэбкит).

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Yury Grinev

Edge все равно лучше и уж тем более на Макос

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Chinko

Edge напихали всякого, о былой скорости можно забыть, хром работает быстрее

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1 комментарий
Сергей Торяников

Боковая панель занимающая столько места, вырвиглазные цвета, и это убийца хрома, убийца самого себя?

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Vera Roiter

Цвета настраиваются

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ingeniare

Яндекс браузер просто ржет в голос, над вашим Арком

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ART
Яндекс браузер просто ржет в голос

голосом Алисы

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Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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mr g

Каждый раз кто то выделяет миллионы на очередной браузер. Как это работает тоже хочу.

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Аккуратный и осмотрительный

Сойдёт! Налохоплательщики и потреб%№дели заплатят за любое г-но, а вот если бы они еще и яблоко где приклеили... В этом мире все нормальные парни отжимают и пилят. Америкосы это делают с максимальным смаком и в глобальном масштабе, россияне пока учатся, но тоже уже на пятки наступают ))))

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Konstantin Mednikov

Если это просто альтернативный интерфейс хрому, то непонятно что там тестировать 2 года.

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Qnoc

Довольно долго использовал, месяц наверное, но в результате вернулся на обычный хром. Довольно много интерфейсных идей хорошие, но в результате для меня их оказалось слишком много, спустя месяц я просто понял что мне просто нравятся вкладки сбоку, и что строка адреса не занимает всю ширину экрана.

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Абырвалг Абырвалг

"Arc работает на движке Chromium, что упрощает импорт закладок, логинов и расширений, отмечают обозреватели."
Все что нужно знать об этих убийцах и конкурентах Хрома.
Vivaldi там еще не окочурился ?

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Игорь Киселёв

печалит что нету возможности вырубить панель вкладок

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V.S.

Я могу синхронизировать свой Гугл акк с паролями в нем?

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Монохромный Ретропанк

О, а я думал только у нас шильдики наклеивают ))

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отображаемое имя

@Полина Лааксо, операционная система называется macOS, а не Mac

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Михаил Бобков

Пишу с Арка, прикольно, но, есть табы со спейсами, а есть ли возможность в каждом спейсе делать отдельные аккаунты? Ну допустим один - рабочий с рабочей почтой и т.д., второй личный, как в том же брейве профили? (PS: Да есть такой функционал, в спейсах нажимаете edit и добавляете , выбираете профиль)

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Дмитрий Кузьмин

Смесь Яндекса, Вивальди и Оперы

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Соня Миллер

Зачем на маке чем-то "заменять хром", если там и так уже отличный Сафари стоит))

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Георгий

Жду версию Arc для Linux. Сам браузер видел в работе ещё в 2022, у знакомого был эксклюзивный доступ к Mac версии, очень необычный и по началу непривычный интерфейс. Все другие браузеры просто очередные "скины" к Chromium/Firefox, а Arc – революция.

А я на своём Mac просто снёс macOS и поставил Manjaro Linux, доволен, как слон. Все равно, под macOS активно использовал пакетный менеджер Homebrew/Cask, а в Linux пакетные менеджеры нативно встроены и больше выборы программ, особенно из AUR. Эксклюзивной дичи типа программ Adobe или Autodesk мне не нужно, да и нормальные альтернативы есть.

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nulz

заметно цп использует)
внешний вид и фичи - на любителя, сплит вью ну прикольно имхо

сафари бестофзебест (для себя лично) а для работы придется продолжать пока юзать opera gx, как самый неприхотливый по ресурсам и самый шустрый для моих гадских проектов на работе

ребятам из Арк желаю упорно и продуктивно отрабатывать деньги вложенные =))

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Анатолий Кобец

Я создал убийцу Мерседеса!!!!
Моя машина во всем лучше Мерседеса!!!
Там кнопочки мною лично разработанные и двери тоньше и корпус легче и тд. Но под капотом все потроха от Мерседеса.

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Аргумент Молотова

А чем он лучше хрома?

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Rei Onami
Сервис позволяет параллельно открыть сразу несколько вкладок, вместо того чтобы запускать их в отдельных окнах, подгоняя по размеру,

Вот это мегаудобно
уже есть двойное окно в эдж в работе прям спасает
ковырять двигать настраивать окна неудобно, а так все сразу в одном окне

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184 комментария
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