Браузер Arc стал доступен всем пользователям MacOS Статьи редакции
До этого нужно было записываться в лист ожидания.
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- The Browser Company представила версию браузера 1.0 и в честь публичного запуска обновила сайт. До этого она более двух лет тестировала продукт, пишет The Verge.
- Версию для Windows обещают выпустить в декабре 2023 года. Также в планах внедрить ИИ-функции.
- The Browser Company основали бывшие сотрудники Facebook* Джош Миллер и Хёрш Агравал в 2019 году. В 2021-м проект привлёк $5 млн от основателя Blogger и Medium и сооснователя Twitter Эвана Уильямса, соучредителя Figma Дилана Филда и бывшего гендиректора LinkedIn Джеффа Уайнера, напоминает TechCrunch.
- Первый релиз браузера Arc состоялся апреле 2022 года. The Verge называло его «долгожданной заменой Google Chrome», а TechCrunch — конкурентом последнего.
- Arc работает на движке Chromium, что упрощает импорт закладок, логинов и расширений, отмечают обозреватели.
- Для удобства сортировки вкладок — они располагаются в левой вертикальной панели — можно создавать разные «пространства»: например, одно для работы, другое — для развлечений, третье — для заметок (внутри для них есть доски и специальный редактор с инструментами оформления).
- Вкладки можно переименовывать, закреплять, помечать как «избранные» и добавлять в папки. Есть также возможность автоматически закрывать, но при этом архивировать все незакреплённые, «временные» вкладки по истечении определённого времени.
- Сервис позволяет параллельно открыть сразу несколько вкладок, вместо того чтобы запускать их в отдельных окнах, подгоняя по размеру, и предлагает инструменты для настройки цветового оформления: можно выбрать единый цвет или градиент и указать интенсивность заливки и фон шума.
- Пользовательница vc.ru Вера Ройтер в своём обзоре отмечала среди преимуществ наличие встроенного блокировщика рекламы, плавающий видеопроигрыватель, скорость реакции сервиса на действия и удобную работу со скриншотами.
- Дизайнер Евгений Шевцов из ИТ-компании Usetech хвалил, помимо этого, командную строку, благодаря которой можно обойтись без мышки, и возможность авторизовываться в приложениях сразу под несколькими «учётками» в одном пространстве — для этого нужно создать в браузере несколько профилей.
Еще один браузер на хромиум, почему он долгожданная замена Гугл Хрому?
полагаю, он замена не по движку, а по удобству (сама судить не могу, потому что сижу с винды...)
Потому что если написать - очередной браузер на хромиум, новость будет выглядеть так себе
Вот почему: https://habr.com/ru/companies/jugru/articles/734316/
Там все достаточно хитро, если вы скачаете условный Chromium и сравните его с Хромом - в принципе одно и тоже. Но дьявол в деталях. Вас очень скоро начнет бесить, что если Хром сразу переходит на сайт, если вы написали адрес без префикса "https://";, то хромиум вас сначала отправит в поиск гугла, а будет ли сайт в топе или нет - одному Гуглу известно. И таких тонкостей там хватает.
Когда тратишь 5 млн $ на ещё одну копию Гугл хрома, нужно их отрабатывать. Вот статьи и строчат про него, чтобы хоть как-то он примелькался в изысканном обществе. Как очередная ожидаемая свежая статья на vc.ru - да, но не как «ожидаемый» браузер от бывших неудачников из Facebook и т.п.…
Реклама очередного "убийцы" Хрома
работает на движке Chromium
Импортозамещение по айтишному
Долгожданная кем???
Сафари — лучший в мире браузер.
Точка.
Сафари это IE современности
Неправда, Opera Presto лучше
И на телефоне?
У сафари есть один... нет, два огромных недостатка:
1. Яблоко свернуло разработку под винду в 2012-ом;
2. Невозможно установить плагины.
В остальном - хорош!
сам кайфую от сафари
Подскажите как перейти на сафари с хрома - хотя бы попробовать его, если постоянно пользуешься десятком другим плагинов.
Ну так почему в "самом лучшем браузере в мире" нет оконного режима работы? Или пользоваться неудобными вкладками? Нет уж, мне такое не надо.
Аж, я же забыл что в мак ос нельзя как в винде вырубить группировку окон, ну тогда втройне не юзабельный браузер.
Сафари — неплохой локальный браузер, но хрому он проигрывает, впрочем незначительно. А у анонсированного проекта есть куча фитч. Время покажет. Рынок тут инертный + браузеры везде предустановлены.
Еще важна реализация на мобилке.
P. S. В телефоне юзаю хром и сафари, на маке юзаю только хром.
Какая ещё Сафари, окстись.
Когда первый раз увидел анонс про "мы переизобрели браузер", то думал, что очередная поделка. Пару месяцев назад увидел у коллеги на созвоне и решил попробовать. С тех пор на нем и сижу.
Плюсы:
* Командная строка, которую везде пытаются пихать, на удивление очень удобна для работы с закладками.
* Особенно бомбезная фича - мини-arc, когда нажимаешь на ссылку в других приложениях тебя не кидает в браузер, а прямо поверх приложения открывается превью страницы.
* можно привязать к разным спейсам разные профили и переключаться свайпом между рабочим и личным аккаунтами
* меню управления музыкальным плеером шарится между всеми страницами
* google meet открывается в режиме picture in picture на всех страницах браузера
* Настройки страниц тоже классная фича, но для энтузиастов. В общем кто не пробовал - советую попробовать.
Сила Хрома в том что в него интегрированы сервисы гугл. А всякие такие свистоперделки такие себе приемущества.
Мне заебца в сафари.
сафари хорош как юзер фриендли экспириенс вплоть до того момента, пока не не подойдем к теме, связанной с околопрограммированием, ну а дальше вообще никак, для веб разраба он не очень точно
сам кайфую от сафари, если что)
самый лучший браузер Амиго!
И пророк его - Спутник!
Нахрена эта куча браузеров?))))
на каждый ставишь разные впн-плагины - и вот у тебя войско железных солдат со всего мира на одном мониторе.
все поставить, попыхтеть над скриптом и можно залайкать или низвергуть любой говнопост на любом ресурсе, накрутить просмотры, повысить активность и цитируемость в одно лицо, без всяких бирж накруток.
Кто все эти люди?
Имхо vivaldi продуманее
Обожаю, конечно, такие комменты. «Я Пастернака не читал, но скажу!»
А зачем он нужен?
Из хромообразных самый быстрый brave, есть под все платформы, режет рекламу на уровне браузера, а не расширения, включая подмену фингерпринтов и скачиваемых ресурсов, умеет это делать и на телефоне, а криптофункционал можно отключить
Edge быстрее brave. По крайней мере на моем 12700h
а вы сами арк тестировали? любопытно!
Брейв же вроде тоже какой-то рекламной сети принадлежит.
Brave просто очередной скин к Chromium, а Arc концептуально другой по интерфейсу, нет привычных табов, есть необычные окна.
десигн у них заебись, но привыкнуть к интерфейсу так и не смог. имхо, им следовало бы начать с какого-то более усредненного варианта интерфейса или предлагать опции
а как долго пытались привыкнуть?
Кстати, есть хорошая альтернатива для safari на webkit + ublock origin работает - Orion Browser.
Спасибо, неожиданно хороший браузер
Тестил в бете. Очередной «убийца» хрома/сафари
Тогда уж "самоубийца" 😆
Кстати, про "хромиум" ещё никто не говорил?
На чем производители бразуеров делают деньги? Вот Опера, Мозилла, например, не считая более мелких других?
Им гугл платит к примеру. За то что его используют для поиска.
на хоумпейджах, закладках и поиске "по умолчанию"
Стандартная монетизация - продажа поиска, выставленного по-умолчанию.
+ у Мозиллы свой фонд - Mozilla Foundation. Опера под донатами китайского миллиардера.
Какой то игрушечный. И скорее всего бесполезный, как и фб)
Есть же LibreWolf - удобный и конфиденциальный.
101 мегабайт для портабл?
операционные системы меньше весят
Тише Вы, не раскрывайте самый лучший браузер)
5 мультов!
Вот что тучные пандемийные годы нам донесли – убийцу хрома с горизонтальными вкладками 🫤
Хоспаде, дальше даже читать нет смысла. Очередная поделка на готовом движке.
Хрень от выходцев из фэйсбука. Мы конечно им верим
Самый лучший поцаны это IE6! Запускался мгновенно рендирил мгновенно. На втором месте была Opera 6.5, которая умела не перекачивать страницу при нажатии кнопки "назад"
Под винду imho и особенно старых компов типа p2-p3 самый лучший был safari for windows, жалко что отменили. Далее Edge на движке от Эппл (вэбкит).
Edge все равно лучше и уж тем более на Макос
Edge напихали всякого, о былой скорости можно забыть, хром работает быстрее
Боковая панель занимающая столько места, вырвиглазные цвета, и это убийца хрома, убийца самого себя?
Цвета настраиваются
Яндекс браузер просто ржет в голос, над вашим Арком
голосом Алисы
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Каждый раз кто то выделяет миллионы на очередной браузер. Как это работает тоже хочу.
Сойдёт! Налохоплательщики и потреб%№дели заплатят за любое г-но, а вот если бы они еще и яблоко где приклеили... В этом мире все нормальные парни отжимают и пилят. Америкосы это делают с максимальным смаком и в глобальном масштабе, россияне пока учатся, но тоже уже на пятки наступают ))))
Если это просто альтернативный интерфейс хрому, то непонятно что там тестировать 2 года.
Довольно долго использовал, месяц наверное, но в результате вернулся на обычный хром. Довольно много интерфейсных идей хорошие, но в результате для меня их оказалось слишком много, спустя месяц я просто понял что мне просто нравятся вкладки сбоку, и что строка адреса не занимает всю ширину экрана.
"Arc работает на движке Chromium, что упрощает импорт закладок, логинов и расширений, отмечают обозреватели."
Все что нужно знать об этих убийцах и конкурентах Хрома.
Vivaldi там еще не окочурился ?
печалит что нету возможности вырубить панель вкладок
Я могу синхронизировать свой Гугл акк с паролями в нем?
О, а я думал только у нас шильдики наклеивают ))
@Полина Лааксо, операционная система называется macOS, а не Mac
Пишу с Арка, прикольно, но, есть табы со спейсами, а есть ли возможность в каждом спейсе делать отдельные аккаунты? Ну допустим один - рабочий с рабочей почтой и т.д., второй личный, как в том же брейве профили? (PS: Да есть такой функционал, в спейсах нажимаете edit и добавляете , выбираете профиль)
Смесь Яндекса, Вивальди и Оперы
Зачем на маке чем-то "заменять хром", если там и так уже отличный Сафари стоит))
Жду версию Arc для Linux. Сам браузер видел в работе ещё в 2022, у знакомого был эксклюзивный доступ к Mac версии, очень необычный и по началу непривычный интерфейс. Все другие браузеры просто очередные "скины" к Chromium/Firefox, а Arc – революция.
А я на своём Mac просто снёс macOS и поставил Manjaro Linux, доволен, как слон. Все равно, под macOS активно использовал пакетный менеджер Homebrew/Cask, а в Linux пакетные менеджеры нативно встроены и больше выборы программ, особенно из AUR. Эксклюзивной дичи типа программ Adobe или Autodesk мне не нужно, да и нормальные альтернативы есть.
заметно цп использует)
внешний вид и фичи - на любителя, сплит вью ну прикольно имхо
сафари бестофзебест (для себя лично) а для работы придется продолжать пока юзать opera gx, как самый неприхотливый по ресурсам и самый шустрый для моих гадских проектов на работе
ребятам из Арк желаю упорно и продуктивно отрабатывать деньги вложенные =))
Я создал убийцу Мерседеса!!!!
Моя машина во всем лучше Мерседеса!!!
Там кнопочки мною лично разработанные и двери тоньше и корпус легче и тд. Но под капотом все потроха от Мерседеса.
А чем он лучше хрома?
Вот это мегаудобно
уже есть двойное окно в эдж в работе прям спасает
ковырять двигать настраивать окна неудобно, а так все сразу в одном окне
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