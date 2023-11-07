Сервис для сделок с фрилансерами Solar Staff с 1 декабря 2023 года введёт комиссию на вывод любой суммы исполнителями Статьи редакции
Но снизит её размер для компаний.
- С 1 декабря 2023 года в Solar Staff появится комиссия на вывод любой суммы для фрилансеров, рассказали в компании. Она будет зависеть от способа платежа и составит 2% при выводе на карты и счета иностранных банков, 2,5% — на карты российских банков и 3,5% — на счета ИП в российских банках и электронные кошельки.
- До этого комиссия с исполнителей взималась только в том случае, если сумма вывода была меньше определённой суммы: 50 рублей при переводе меньше 1000 рублей, €2 или $2 при переводе менее €50 или $50. С 1 декабря комиссия на вывод небольших сумм для электронных кошельков составит 3,5%, для всех остальных способов — останется прежней, пояснили в сервисе.
- При этом комиссия для компаний уменьшится. Стоимость использования сервиса для них составит 2-6% от оборота. Раньше она зависела от юрисдикции заказчика, а также налогового статуса исполнителя и достигала 3,5-9%.
- В Solar Staff объяснили изменения необходимостью «более быстрого роста, смены позиционирования и создания новых продуктов». В частности, компания анонсировала подключение эквайринга для пополнения баланса с карт, продвинутый API-кабинет, консультации для фрилансеров по налогам в Европе и получению виз цифрового кочевника. Сроки запуска новых функций не раскрыли.
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Гы, вечная проблема two-sided markets. :) Кто же тута важнее: заказчик или исполнитель? Мало заказчиков, платформа не нужна исполнителям, мало исполнителей, платформа не нужна заказчикам. :)
Маркетплейсы решили в пользу заказчиков...
Илья!
Мы не маркетплейс, потому что у нас нельзя найти заказчиков или исполнителей. С нами работают, когда уже есть существующая команда внештатников или заказчик и нужен посредник для быстрой, безопасной и комфортной работы.
Но проблему вы хорошо обозвали :)
Тогда зачем двусторонние комиссии?
тут отщипнул, там отщипнул. Авось не заметят :)
Был такой анекдот в 90-тые, как на молдавскую свадьбу всех попросили прийти со своим вином, не надо никаких дорогих подарков, просто с домашним вином и вылить в общий чан.
Ну потом, когда уже на стол разливали, там оказалась одна вода.
Кирилл, так мы сможем быстрее развивать сервис для обеих аудиторий, а не как раньше, когда большая часть изменений касалась только компаний.
Позвольте, не позволить.
Вот, что Шинкаренко говорит:
«Пришла к нам большая компания: “дадим вам заказов на 2 ярда в год, только ваш продукт нам в таком виде не очень подходит, можете вывернуть его наизнанку и поставить на голову?”».
Ваш основной клиент — заказчик, а фрилансер — это тот, кого вы впрягаете в условия «наизнанку и поставить на голову» от заказчика. SS — платформа с предпочтением заказчика, как и масс-рекрутинг. И 3,5–9% с заказчика и 2–3,5% с исполнителя — это ваша профит-формула, имхо, она не выглядит привлекательно ни для первых, ни для вторых. Особенно в одной юрисдикции.
Если это не приводит нам больше заказчиков, а просто облагает нас "налогом", уменьшая наш доход, то не ясно чем вы лучше конкурентов, у которых более низкие комиссии. Я вот присматриваюсь к сервисам, отпочковавшимся от криптообменников, где просто под более дружелюбным интерфейсом заказчик по сути вводит свой кэш во временный криптокошелек, а я получаю USDT по минимальной комиссии обменника. И им даже не важно русский я или нет, через p2p потом все это выводится.
Это если у вас подработка за копейка. Попробуйте нормальную зарплату (хотя бы $3000) ежемесячно через p2p переводить. Вангую заблочат счёт где-то после 3-4 месяцев.
Как раз 2-3к я и вывожу уже довольно долго. Выводил на Сбер, выводил на Тинек, выводил на Райффайзен. Сейчас вывожу на Каспи.
Я бы выводил и больше, но, конечно, опасаюсь. Вообще даже с тратами в крипте сейчас нет больших проблем. Есть много мест, где принимают крипту к оплате. Есть много сервисов, которым можно отдать свою крипту, а они за тебя оплатят фиатом где тебе нужно.
Ну и не забывайте, что есть тысячи людей, которые зарабатывают исключительно на самой крипте (майнеры, трейдеры, арбитражники) и спокойно покупают себе тачки, квартиры, авиабилеты. Значит есть способы выводить оттуда крупные суммы, нужно просто немного погрузиться в эту тему.
Злой Маркетолог! (крутой ник)
Вы задали хороший вопрос. Одно из наших главных отличий — мы не занимаемся переводами. Если говорить по существу — мы делаем все, чтобы любой человек мог легально и без лишней бюрократии работать с компаниями из любой точки мира.
По факту у нас есть:
- Безопасная сделка = эксроу, чтобы вы точно получили деньги за свою работу.
- Закрывающие документы по каждой сделке (акты, счета)
- 6 платежных методов от партнеров, в том числе банковские счета, карты и электронные кошельки
- Вывод средств на счета в национальных валютах
- Команда консультантов по налоговому учету в РФ, СНГ; валютному регулированию.
Если вам просто нужно единоразово получить деньги любым способом, то конечно есть криптообменники и схожие сервисы. Если вам нужно постоянно легально работать с заказчиками и быстро получать вознаграждения, то мы будем полезнее.
Если комиссии для заказчиков услуг уменьшились, это их порадует, а исполнитель, в общем то, при работе со стабильным заказчиком будет работать через то, с чем заказчик хочет работать. Такой расчет, я думаю.
чел это так не работает. так как общая комиссия сайта за услугу по факту скорей всего вырастет
Хз, пользуюсь easystaff/easystart и проблем нет
Хм...
Я ждал свой звездный час
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Какой-то не совсем помпезный повод у тебя получился..
Однако, SolarStuff не позволяет работать физлицам-заказчикам из других стран. Было бы замечательно, если мог принимать от них платежи.
Дмитрий! Мы уже разрабатываем такое решение —действительно много исполнителей работают с физ.лицами, а не только с заказчиками.
А как скоро появится, нет прогнозов?
По точным срокам сложно сказать — они сильно зависят в том числе от наших партнеров. Если вам интересно, то мы можем внести вас в список ранних пользователей, и вы одними из первых узнаете, когда все будет готово.
ИП Армении или Грузии считаются у вас физ. или юр. лицами?
Денис! ИП Армении или Грузии могут быть заказчиками в нашем сервисе. Если нужна будет помощь с подключением, то можете написать в личные сообщения здесь или в чате на сайте ❤️
А исполнителями ИП могут быть, или только частные лица / самозанятые?
и ИП, и самозанятые, и физические лица
Я тоже уже год на easystaff, пока вроде все устраивает, кроме того что в нормальном цивилизованном государстве проблем с переводом из заграницы не должно быть от слова совсем
Это с $2000 сразу $50 баксов к ладошкам прилипнет.
Кучеряво конечно.
Даже удивительно что раньше комиссии не было. А теперь просто как у всех.
Виза цифрового кочевника - звучит как мем
Вроде такого?
Так то придётся прямо писать - мы повысили цены. Ну или понизили, хотя это вряд ли
А с двусторонней комиссией можно рассказывать при визу цифрового кочевника :)