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Таня Боброва
Соцсети

TikTok начал тестировать «поиск звука» — песню можно напеть или «промычать» устройству

Похожая опция есть у YouTube.

  • Функция «Поиск звука» позволит найти мелодию, напев, «промычав» или проиграв её приложению. TikTok подтвердил TechCrunch, что тестирует её с некоторыми пользователями.
  • Опция похожа на то, что предлагает YouTube Music, отмечает издание: помогает найти название композиции и исполнителя, даже если под рукой нет записанного отрывка песни.
  • При поиске песен в TikTok пользователи смогут сразу посмотреть видео, в которых используются треки, указывает издание. По его оценке, чем популярнее песня в приложении, тем выше вероятность того, что инструмент сможет её распознать.
  • TechCrunch отмечает, что многие уже используют TikTok вместо поисковика, и функция «Поиск звука» ещё больше расширяет возможности поиска в соцсети.
Скриншот TechCrunch
Скриншот TechCrunch

#новости #tiktok

9
9 комментариев
Vladimir Ponomarev

.

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Vladimir Ponomarev

А так слабо?😃

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xsignes

Ааааааааа если пьяный в хлам, со мной ты там-та-рам, во мне есть то и то - двоими заняяяяяяято

Если коллеги услышат как я это напеваю, то на работу скорее всего уже не пустят.

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Невероятный Блондин

Я вообще нихуя не понял о чем ты

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ellison9

мууууууууууууууу - ищите

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Курчатов

Проинтегрировались с Shazam?

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Griby Lenina

От идеи до реализации не так много времени прошло.
https://youtu.be/1EyadKDhgBU

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