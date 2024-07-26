TikTok начал тестировать «поиск звука» — песню можно напеть или «промычать» устройству

Похожая опция есть у YouTube.Функция «Поиск звука» позволит найти мелодию, напев, «промычав» или проиграв её приложению. TikTok подтвердил TechCrunch, что тестирует её с некоторыми пользователями.Опция похожа на то, что предлагает YouTube Music, отмечает издание: помогает найти название композиции и исполнителя, даже если под рукой нет записанного отрывка песни.При поиске песен в TikTok пользователи смогут сразу посмотреть видео, в которых используются треки, указывает издание. По его оценке, чем популярнее песня в приложении, тем выше вероятность того, что инструмент сможет её распознать.TechCrunch отмечает, что многие уже используют TikTok вместо поисковика, и функция «Поиск звука» ещё больше расширяет возможности поиска в соцсети.Скриншот TechCrunch#новости #tiktok
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А так слабо?😃
Ааааааааа если пьяный в хлам, со мной ты там-та-рам, во мне есть то и то - двоими заняяяяяяято
Если коллеги услышат как я это напеваю, то на работу скорее всего уже не пустят.
Я вообще нихуя не понял о чем ты
мууууууууууууууу - ищите
Проинтегрировались с Shazam?
От идеи до реализации не так много времени прошло.
https://youtu.be/1EyadKDhgBU