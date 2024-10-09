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Полина Лааксо
Соцсети

X изменила условия выплат участникам программы монетизации Creator Revenue Sharing

С 8 ноября 2024 года их размер будет зависеть от взаимодействий с публикациями со стороны Premium-аккаунтов.

  • Раньше Х перечисляла авторам долю выручки от рекламы, которую показывала между их твитами. Теперь решила, что «органика» важнее.
  • Компания не уточнила, что подразумевает под взаимодействиями. Если зайти в соответствующий раздел выпадающего меню твита, там будут репосты, лайки и цитирования. Пользователи призвали Х прояснить правила, потому что учитываться также могут ответы и воспроизведения видеороликов.
  • TechCrunch не исключает, что изменения со стороны соцсети — это ответ на беспокойство участников программы. Рекламная выручка Х сократилась, поэтому и выплаты были небольшими.
Владелец Х Илон Маск. Источник фото: The New Yorker
Владелец Х Илон Маск. Источник фото: The New Yorker
  • Присоединиться к программе монетизации могут подписчики Premium и верифицированные организации, у которых есть как минимум 500 подписчиков с Premium, а также не менее 5 млн органических показов за последние три месяца.
  • Для части стран, среди которых Россия, Украина и Беларусь, участие пока недоступно.

#новости #x

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5 комментариев
A. Lipnitsky Jr

Для части стран, среди которых Россия, Украина и Беларусь, участие пока недоступно.
Я со своими 36 подписчиков - БЛЯЯЯ да как так то!!!

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Полина Лааксо
Автор

главное не сдаваться!

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Невкусно и грустно

Рекламная выручка Х сократилась, поэтому и выплаты были небольшими.КТО ЭТО СДЕЛЯЛЬ? (с)

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