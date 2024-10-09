X изменила условия выплат участникам программы монетизации Creator Revenue Sharing

С 8 ноября 2024 года их размер будет зависеть от взаимодействий с публикациями со стороны Premium-аккаунтов.Раньше Х перечисляла авторам долю выручки от рекламы, которую показывала между их твитами. Теперь решила, что «органика» важнее.Компания не уточнила, что подразумевает под взаимодействиями. Если зайти в соответствующий раздел выпадающего меню твита, там будут репосты, лайки и цитирования. Пользователи призвали Х прояснить правила, потому что учитываться также могут ответы и воспроизведения видеороликов.TechCrunch не исключает, что изменения со стороны соцсети — это ответ на беспокойство участников программы. Рекламная выручка Х сократилась, поэтому и выплаты были небольшими.Владелец Х Илон Маск. Источник фото: The New YorkerПрисоединиться к программе монетизации могут подписчики Premium и верифицированные организации, у которых есть как минимум 500 подписчиков с Premium, а также не менее 5 млн органических показов за последние три месяца.Для части стран, среди которых Россия, Украина и Беларусь, участие пока недоступно.#новости #x
Для части стран, среди которых Россия, Украина и Беларусь, участие пока недоступно.
Я со своими 36 подписчиков - БЛЯЯЯ да как так то!!!
главное не сдаваться!
Рекламная выручка Х сократилась, поэтому и выплаты были небольшими.КТО ЭТО СДЕЛЯЛЬ? (с)