Сервис для анонимных вопросов Ask.fm завершит работу 1 декабря 2024 года

Регистрацию новых аккаунтов уже закрыли.Компания призналась, что аудитория Ask.fm сильно сократилась, а сам сервис «к сожалению, перестал отвечать потребностям пользователей соцсетей».Разработчики призвали выгрузить нужный контент до 1 декабря 2024 года, поскольку потом все «персональные данные» удалят. Часть сразу, что-то — в течение 90 дней.Спасибо всем, кто жаждал задавать вопросы и находил в себе смелость искренне на них отвечать. Мы были рады пройти этот путь с вами и надеемся, что и вам было весело. Прощайте!из обращения компанииДизайн до ребрендинга. Скриншот vc.ruСервис Ask.fm (c января 2016 года — ASKfm) основали в 2010 году предприниматели из Латвии — Илья и Марк Теребины. Братья не скрывали, что скопировали идею Formspring, но, запуская Ask.fm, были уверены, что реализуют задумку лучше.На старте Теребины и их партнёр Оскарс Лиепинс вложили в проект около $500 тысяч. В январе 2012 года он привлёк инвестиции от фонда Rubylight. Летом того же года вышел на прибыль благодаря рекламе и обошёл Formspring по числу уникальных пользователей в месяц.В 2014 году, когда у Ask.fm было 180 млн зарегистрированных пользователей, основатели продали сервис InterActiveCorp. Штаб-квартиру перенесли в Ирландию, сам Ask.fm провёл ребрендинг, а незарегистрированные пользователи лишились возможности задавать вопросы анонимно.В 2016 году соцсеть выкупил венчурный фонд Noosphere Ventures. В том же году на Ask.fm появились новые «фишки»: фотоопросы, возможность задать вопрос сразу нескольким пользователям в своём регионе, внутренняя валюта и магазин, а также программа вознаграждений за активность.В справочном разделе на сайте сервиса говорится, что у него 215 млн зарегистрированных пользователей. Количество вопросов, которые они задают в минуту, — 10,8 тысячи. От какого года эти данные — неизвестно.Пользовались Ask.fm?Да, но давноПользовался до сих пор или до недавнего времениНет, но слышал о нёмНет — впервые о нём слышуНет голосовАнонимныйИлья и Марк Теребины. Источник фото: Time#новости
Закрылся и закрылся.