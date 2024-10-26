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Полина Лааксо
Соцсети

Сервис для анонимных вопросов Ask.fm завершит работу 1 декабря 2024 года

Регистрацию новых аккаунтов уже закрыли.

  • Компания призналась, что аудитория Ask.fm сильно сократилась, а сам сервис «к сожалению, перестал отвечать потребностям пользователей соцсетей».
  • Разработчики призвали выгрузить нужный контент до 1 декабря 2024 года, поскольку потом все «персональные данные» удалят. Часть сразу, что-то — в течение 90 дней.

Спасибо всем, кто жаждал задавать вопросы и находил в себе смелость искренне на них отвечать. Мы были рады пройти этот путь с вами и надеемся, что и вам было весело.

Прощайте!

из обращения компании
Дизайн до ребрендинга. Скриншот <a href="https://vc.ru/flood/1634-kak-ask-fm-rastlevaet-molodoe-pokolenie" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">vc.ru</a>
Дизайн до ребрендинга. Скриншот vc.ru
  • Сервис Ask.fm (c января 2016 года — ASKfm) основали в 2010 году предприниматели из Латвии — Илья и Марк Теребины. Братья не скрывали, что скопировали идею Formspring, но, запуская Ask.fm, были уверены, что реализуют задумку лучше.
  • На старте Теребины и их партнёр Оскарс Лиепинс вложили в проект около $500 тысяч. В январе 2012 года он привлёк инвестиции от фонда Rubylight. Летом того же года вышел на прибыль благодаря рекламе и обошёл Formspring по числу уникальных пользователей в месяц.
  • В 2014 году, когда у Ask.fm было 180 млн зарегистрированных пользователей, основатели продали сервис InterActiveCorp. Штаб-квартиру перенесли в Ирландию, сам Ask.fm провёл ребрендинг, а незарегистрированные пользователи лишились возможности задавать вопросы анонимно.
  • В 2016 году соцсеть выкупил венчурный фонд Noosphere Ventures. В том же году на Ask.fm появились новые «фишки»: фотоопросы, возможность задать вопрос сразу нескольким пользователям в своём регионе, внутренняя валюта и магазин, а также программа вознаграждений за активность.
  • В справочном разделе на сайте сервиса говорится, что у него 215 млн зарегистрированных пользователей. Количество вопросов, которые они задают в минуту, — 10,8 тысячи. От какого года эти данные — неизвестно.
Пользовались Ask.fm?
Да, но давно
Пользовался до сих пор или до недавнего времени
Нет, но слышал о нём
Нет — впервые о нём слышу
Нет голосовАнонимный
Илья и Марк Теребины. Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ftime.com%2F2923146%2Fask-fm-interview%2F&postId=1615192" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Time</a>
Илья и Марк Теребины. Источник фото: Time

#новости

1 комментарий
Тот самый партизан

Закрылся и закрылся.

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