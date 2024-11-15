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Евгения Евсеева
Соцсети

В реестре Роскомнадзора для блогеров-«десятитысячников» за две недели зарегистрировали больше 5000 страниц

Всего на включение в реестр подали более 20 тысяч заявок с начала ноября 2024 года.

  • Форма для регистрации каналов и личных страниц, у которых больше 10 тысяч подписчиков, появилась на Госуслугах 2 ноября 2024 года. Регистрация «добровольная», но подать заявление нужно в течение 10 рабочих дней после того, как число подписчиков превысило 10 тысяч.
  • По данным Минцифры, с начала ноября Роскомнадзор получил больше 20 тысяч заявок на регистрацию в реестре, а включили в него более 5000 страниц и каналов. Ещё около 2500 заявок отклонили.
  • Причины такие: в 60% случаев в описании канала или страницы нет номера заявки (его присваивают при подаче заявки), по которому Роскомнадзор определяет принадлежность канала автору заявления; 30% — заявка заполнена с ошибками; 10% — аудитория меньше 10 тысяч подписчиков.

  • Например, если название канала «Минцифры России», а в заявлении написано «Минцифры», Роскомнадзор такую заявку отклонит, поясняет ведомство.

  • С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон, который предусматривает для блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков передачу данных о себе в Роскомнадзор. Тем, кто не зарегистрируется в реестре, запретят собирать донаты, а рекламодателям — покупать у них рекламу. Ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

#новости

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33
77 комментариев
Вадим Д.

Очередь на запись российские блогеры занимали с пятницы.

39
5
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Досвидос

А какой у них варик? Там же смысл в том, что тем кто не запишется – обрубят рекламу, как тогда вылсакомы и тд будут зарабатывать? Правда сейчас барин разрешает этой братии из реестра зарабатывать при условии молчания, дальше их обвесят добровольно-обязательной социальной рекламой о работе для настоящих мужчин, а после обязательным заявлением о поддержке ввп. Как со звездами эстрады, где оставшимся молчунам во всю рубят доступ к концертным площадкам, пока они не выскажутся нужным образом

14
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Иванов Иван

Надо смотреть на это как на лицензирование своей деятельности.
Легально надо трудиться.

3
1
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new_comment

Надо было штрафа подождать, оплатить и только потом регистрироваться?

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Камиль Харисян

Блин, опередил

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dru dru

Сегодня видел блогершу на большом внедорожнике мерседесе на дороге и выглядела она не так. Это рабочие с завода, к которым проверка приехала и нашла их косяки.

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Камиль Харисян

Во Франции, Великобритании и России приняли закон об обязательной порке граждан по субботам.

В Великобритании правительство отправлено в отставку.

Во Франции начались гражданские беспорядки, приведшие к революции.

В России люди начали записываться на попку в пятницу, чтобы пораньше освободиться в субботу

19
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