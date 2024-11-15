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Таня Боброва
Соцсети

Instagram* начал тестировать функцию, которая позволит сбросить настройки рекомендаций контента в лентах

И заново «обучить» алгоритмы.

  • Instagram* тестирует функцию, которая позволит пользователям сбросить свои рекомендации контента в основной ленте, Reels и на странице Explore.
  • Алгоритмы перестанут учитывать прошлый опыт взаимодействия с контентом и аккаунтами и начнут обучаться заново, через какое-то время контент станет снова персонализированным.
  • При сбросе настроек пользователи смогут посмотреть свои подписки и отписаться от аккаунтов, которые больше неинтересны. В каких странах проводят тесты, компания не уточнила, но в своём блоге добавила, что «скоро» функция появится на всех рынках.
Источник: Instagram*
Источник: Instagram*
  • Функция похожа на ту, что в 2023 году запустил TikTok. Она также позволяет сбросить рекомендации контента в ленте.
  • В августе 2024 года TikTok также добавил в США «ползунки» для настройки тематических предпочтений в ленте рекомендаций. Пользователи могут подсказать алгоритмам, какие темы им особенно интересны, а какие волнуют меньше или не интересуют вообще.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

11
11
11 комментариев
Комментарий удалён модератором
Пока все дома

тоже хотел об этом написать. Это новость как "Хосе, сел на кактус в Намибии"

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new_comment

Всё, как раньше.

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Камиль Харисян

Хз, высеры zников с фотками из России регулярно появляются в комментах инсты и тредса.

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Пока все дома

Я в это Instagram даже залогиниться не смог

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Евгений

И Слава богу

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Доктор Богомол Табогган

Как бы рептилоид не пырхался, Тик Ток его уничтожит, точнее уже

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