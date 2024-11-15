Instagram* начал тестировать функцию, которая позволит сбросить настройки рекомендаций контента в лентах

И заново «обучить» алгоритмы.Instagram* тестирует функцию, которая позволит пользователям сбросить свои рекомендации контента в основной ленте, Reels и на странице Explore.Алгоритмы перестанут учитывать прошлый опыт взаимодействия с контентом и аккаунтами и начнут обучаться заново, через какое-то время контент станет снова персонализированным.При сбросе настроек пользователи смогут посмотреть свои подписки и отписаться от аккаунтов, которые больше неинтересны. В каких странах проводят тесты, компания не уточнила, но в своём блоге добавила, что «скоро» функция появится на всех рынках.Источник: Instagram*Функция похожа на ту, что в 2023 году запустил TikTok. Она также позволяет сбросить рекомендации контента в ленте.В августе 2024 года TikTok также добавил в США «ползунки» для настройки тематических предпочтений в ленте рекомендаций. Пользователи могут подсказать алгоритмам, какие темы им особенно интересны, а какие волнуют меньше или не интересуют вообще.*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости
тоже хотел об этом написать. Это новость как "Хосе, сел на кактус в Намибии"
Всё, как раньше.
Хз, высеры zников с фотками из России регулярно появляются в комментах инсты и тредса.
Я в это Instagram даже залогиниться не смог
И Слава богу
Как бы рептилоид не пырхался, Тик Ток его уничтожит, точнее уже