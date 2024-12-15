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vc.ru
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Полина Лааксо
Соцсети

YouTube начал тестировать голосовые комментарии под видео

Обновление заметили пользователи. Компания его не анонсировала.

  • Голосовой комментарий оставил подписчику техноблогер ThioJoe. Ускорить, замедлить или зациклить аудиозапись нельзя, зато есть расшифровка.
  • На сайте YouTube — как в мобильном, так и десктопном браузерах — аудио пока не поддерживается, проверил редактор vc.ru. На его месте показывается только расшифровка ответа. А в приложении комментарий воспроизводится.
  • Скольким блогерам дали доступ к функции — неизвестно. Смогут ли подписчики оставлять голосовые ответы или же возможность будет только у авторов — тоже.
Скринкаст vc.ru
Что думаете про голосовые комментарии на YouTube?
Нравится, даже если оставлять их сможет только автор ролика
Нравится, но хочется, чтобы оставлять их могли все
Нравится, но только если оставлять их будет лишь автор ролика
Если оставлять их сможет только автор ролика, то не нравится
Без комментариев
Нет голосовАнонимный

#новости #youtube

33
11
11
11
21 комментарий
сплошное разочарование

когда сюда уже такое добавят??

3
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Никита Кудрин

▶︎•|၊|။||||။၊|။|||။|||။ 03:53

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1
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Максим Исаев

Тут один пердеж будет в голосовых

4
1
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user

Пздц какой херней они заняты.
%40 моих комментов уже какой год просто тупо исчезают и банятся, а они голосовые внедряют...
И у кучи людей такие проблемы, а они либо не знают, либо тоже не знаю что делать. Сам случайно узнал, когда через гостевой режим решил посмотреть.
При том что спама, мата и т.п. точно нет.

3
1
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Камиль Харисян

Так вы скорее все токсите. Сейчас принято такое пессимизмовать. И такая схема с хайдом комментов идеальна, так как если вам показать, что ваш коммент не будет отправлен или удален, у вас это вызовет еще больше негативных эмоций, потом пойдете убьете кого-нибудь еще. А так высказались, вам полегчало, а другим все это не к чему видеть. Бигтехи борются с уровнем стресса в обществе

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Веселый стробоскоп

Какой там визг не согласных будет

1
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Кирилл Митушин

интересно будет послушать

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