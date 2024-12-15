YouTube начал тестировать голосовые комментарии под видео

Обновление заметили пользователи. Компания его не анонсировала.Голосовой комментарий оставил подписчику техноблогер ThioJoe. Ускорить, замедлить или зациклить аудиозапись нельзя, зато есть расшифровка.На сайте YouTube — как в мобильном, так и десктопном браузерах — аудио пока не поддерживается, проверил редактор vc.ru. На его месте показывается только расшифровка ответа. А в приложении комментарий воспроизводится.Скольким блогерам дали доступ к функции — неизвестно. Смогут ли подписчики оставлять голосовые ответы или же возможность будет только у авторов — тоже.Скринкаст vc.ruЧто думаете про голосовые комментарии на YouTube?Нравится, даже если оставлять их сможет только автор роликаНравится, но хочется, чтобы оставлять их могли всеНравится, но только если оставлять их будет лишь автор роликаЕсли оставлять их сможет только автор ролика, то не нравитсяБез комментариевНет голосовАнонимный#новости #youtube
когда сюда уже такое добавят??
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Тут один пердеж будет в голосовых
Пздц какой херней они заняты.
%40 моих комментов уже какой год просто тупо исчезают и банятся, а они голосовые внедряют...
И у кучи людей такие проблемы, а они либо не знают, либо тоже не знаю что делать. Сам случайно узнал, когда через гостевой режим решил посмотреть.
При том что спама, мата и т.п. точно нет.
Так вы скорее все токсите. Сейчас принято такое пессимизмовать. И такая схема с хайдом комментов идеальна, так как если вам показать, что ваш коммент не будет отправлен или удален, у вас это вызовет еще больше негативных эмоций, потом пойдете убьете кого-нибудь еще. А так высказались, вам полегчало, а другим все это не к чему видеть. Бигтехи борются с уровнем стресса в обществе
Какой там визг не согласных будет
интересно будет послушать