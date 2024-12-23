В конце июля 2024 года на тот момент глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о начале «деградации» YouTube в России, которая приведёт к замедлению работы сервиса. Он назвал это «вынужденным шагом против администрации ресурса».

В Роскомнадзоре (РКН) объясняли снижение качества работы сервиса «политикой» Google, которая — помимо прочего — «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры кэширующих серверов».

В августе СМИ сообщили, что некоторые провайдеры начали устанавливать на своих сетях решения, которые смягчают последствия «деградации». После этого РКН потребовал от операторов не препятствовать работе технических средств противодействия угрозам, чтобы не лишиться лицензий.