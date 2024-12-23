Там повторили: ситуация «не является результатом каких-либо технических проблем или действий» со стороны Google.По словам компании, которые приводит РБК, «Google и YouTube — одни из немногих оставшихся платформ, предлагающих доступ к свободной независимой информации в России».На то, что трафик снизился, указал 23 декабря 2024 года автор Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (включён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). По его словам, «речь идёт уже не о тротлинге, а о самой настоящей блокировке». За несколько дней до этого неназванные источники РБК говорили, что замедление YouTube в России усилили: якобы «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию».В конце июля 2024 года на тот момент глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о начале «деградации» YouTube в России, которая приведёт к замедлению работы сервиса. Он назвал это «вынужденным шагом против администрации ресурса».В Роскомнадзоре (РКН) объясняли снижение качества работы сервиса «политикой» Google, которая — помимо прочего — «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры кэширующих серверов».В августе СМИ сообщили, что некоторые провайдеры начали устанавливать на своих сетях решения, которые смягчают последствия «деградации». После этого РКН потребовал от операторов не препятствовать работе технических средств противодействия угрозам, чтобы не лишиться лицензий.В сентябре провайдеры проводного интернета пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на дискриминацию при замедлении YouTube. Они писали, что «значительное ухудшение доступа» наблюдается при «выходе в интернет через Wi-Fi, подключённый к проводным сетям связи». При этом на сотовых сетях замедление якобы «незначительное».Полина ЛааксоСервисы5 авгЗамедление YouTube — кто и почему ограничивает загрузку видео в России О блокировке видеохостинга говорят с 2022 года, но пока этого не произошло.#новости #google #youtube
Лучшую образовательную площадку нужно заблокировать ну и дауны должны порадоваться
Без мозга и живётся проще.
Власти не нужно образованное население, так всегда было есть и будет
у нас же есть помойка рутуб)))
Если бы они не забили на развитие рутуба в своё время, то сейчас вообще уход ютуб не был таким болезненным, но отдать должное рутубу стоит: там легче всего с тв найти какой-нить сериал и просто включить, даже удобнее всяких онлайн сервисов
Интересно что людей волнует только ютуб, а по факту на всех накидывают поводок. Воистину рабам нужен хлеб и зрелища
ну и дауны должны порадоватьсядаунам похер, на потому что они дауны