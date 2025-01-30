«ВКонтакте» рассказала, что выручка авторов от монетизации составила 7,1 млрд рублей

Из них 1,4 млрд рублей получили через VK Donat.По данным соцсети, совокупная выручка авторов от официальных инструментов монетизации «ВКонтакте» выросла на 28% год к году и составила 7,1 млрд рублей.С помощью VK Donut авторы получили 1,4 млрд рублей. Общее количество авторов, которые пользуются этим инструментом, выросло в 1,7 раза — точное количество «ВКонтакте» не раскрывает.В сентябре 2024 года появилась возможность собирать деньги на конкретные цели — ею воспользовались 43 тысячи сообществ. Самый крупный «заработок» — 270 тысяч рублей.Количество тех, кто «донатит» авторам, выросло в 11 раз — общее количество «ВКонтакте» не указывает. Среди самых популярных тематик, привлекающих донаты, — творчество, образование, музыка, видеоигры, k-pop и семейный контент.Во «Вконтакте» за год опубликовали 7,6 млрд единиц контента: постов, клипов, видео и историй. Среднее количество лайков выросло на 75% год к году. Суммарный охват клипов — на 10%. Конкретные показатели не указывают.#новости #вконтакте
Ой фантазеры. А как крутят просмотры на VK Видео это отдельный фейспалм 🤦♂️
А самый большой заработок, получил канал........
Почему упали просмотры?
Конкуренция. Россграм на пятки наседает.
«ВКонтакте» рассказала...Ну это байки из склепа какие-то.
Господа сказали смердам, "что те живут богато".
ВэКа это та же яндекс-толока. Пердячего пара на мегаватты, а выхлоп на рупь.
«ВКонтакте» рассказала— Доктор, соседу 68, а он рассказывает, что может за ночь семь раз.
— Ну так и вы рассказывайте.