Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Право
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Соцсети

«ВКонтакте» рассказала, что выручка авторов от монетизации составила 7,1 млрд рублей

Из них 1,4 млрд рублей получили через VK Donat.

  • По данным соцсети, совокупная выручка авторов от официальных инструментов монетизации «ВКонтакте» выросла на 28% год к году и составила 7,1 млрд рублей.
  • С помощью VK Donut авторы получили 1,4 млрд рублей. Общее количество авторов, которые пользуются этим инструментом, выросло в 1,7 раза — точное количество «ВКонтакте» не раскрывает.
  • В сентябре 2024 года появилась возможность собирать деньги на конкретные цели — ею воспользовались 43 тысячи сообществ. Самый крупный «заработок» — 270 тысяч рублей.
  • Количество тех, кто «донатит» авторам, выросло в 11 раз — общее количество «ВКонтакте» не указывает. Среди самых популярных тематик, привлекающих донаты, — творчество, образование, музыка, видеоигры, k-pop и семейный контент.
  • Во «Вконтакте» за год опубликовали 7,6 млрд единиц контента: постов, клипов, видео и историй. Среднее количество лайков выросло на 75% год к году. Суммарный охват клипов — на 10%. Конкретные показатели не указывают.

#новости #вконтакте

5
1
2
21 комментарий
Сергей

Ой фантазеры. А как крутят просмотры на VK Видео это отдельный фейспалм 🤦‍♂️

11
1
Ответить
Суцкевер Семен - Fond&Flow

А самый большой заработок, получил канал........

7
Ответить
Илья Дёмин

Почему упали просмотры?

3
1
Ответить
Император Нолимоций

Конкуренция. Россграм на пятки наседает.

1
Ответить
Griby Lenina

«ВКонтакте» рассказала...Ну это байки из склепа какие-то.

3
Ответить
Alice Seleznyova

Господа сказали смердам, "что те живут богато".
ВэКа это та же яндекс-толока. Пердячего пара на мегаватты, а выхлоп на рупь.

3
Ответить
Император Нолимоций

«ВКонтакте» рассказала— Доктор, соседу 68, а он рассказывает, что может за ночь семь раз.
— Ну так и вы рассказывайте.

3
Ответить