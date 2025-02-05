VK запустила программу монетизации для блогеров с «оригинальным» контентом и аудиторией до 100 тысяч подписчиков

Они смогут получать ежемесячные выплаты в 30 тысяч рублей в течение года.Пока подать заявку могут авторы из «ВКонтакте». Нужно вести открытое сообщество, у которого не менее 1000 и не более 100 тысяч подписчиков; публиковать от двух клипов и 12 постов в месяц; фокусироваться на конкретной теме (это может быть сообщество по интересам) или развивать личный бренд, а не страницу бизнеса; зарабатывать не более 100 тысяч рублей в других программах «ВКонтакте».Ещё одно условие — создавать «оригинальный» контент. Оценку будут основывать в том числе на «реакции аудитории автора: её отклике и вовлечённости», уточнили vc.ru в компании.Контент нельзя заимствовать и красть у других. Использовать чужие «элементы» разрешают: например, музыку. Но нарушать авторские права — нет, как и «кликбейтить», «манипулировать чувствами аудитории» и нарушать законы.Есть также требования к качеству контента. Картинки — без пикселей и с «продуманной композицией». Видео — с чистым звуком, разрешением от 720p и без водяных знаков. Текст — без ошибок, структурированный, с изображениями или роликами.Ответ на заявку придёт в течение 1,5 месяца. Если у автора несколько групп, выплаты можно получать только за одну. Максимальный срок участия — один год. Чтобы оставаться в программе, нужно будет выкладывать от четырёх клипов и 12 публикаций в месяц.Источник фото: VK#вконтакте #vk #новости
Мертвые не потеют
Как же
Тем временем монетизация на ютубе: от 1000 подписчиков. Все, больше никаких условий, типа вот этого булшита:
Чтобы оставаться в программе, нужно будет выкладывать от четырёх клипов и 12 публикаций в месяц.
Как же я ору с того, что они свои KPI тупо на пользователей переложили.
Чего 😂
И блогеры: наконец-то, теперь точно только ютуб.
Сначала 100к. Потом 10к. Потом 1к. Так и до мышей доэтоваться можно.
Лучше бы VK.VPN запустили до Амстердама, больше бы пользы от них было
2024: Сломали ВК, убили охваты, испортили дизайн, послали нафиг все ваши пожелания, откатили функционально назад. Рекламный кабинет новый тоже периодически валяется или не подгружается статистики, а старый работает и приносит хоть что-то ещё малому бизнесу.
2025: Публикуйте плиз хоть что-нибудь, вот 30 тысяч рублей.