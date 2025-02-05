Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Право
Карьера
Соцсети
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Соцсети

VK запустила программу монетизации для блогеров с «оригинальным» контентом и аудиторией до 100 тысяч подписчиков

Они смогут получать ежемесячные выплаты в 30 тысяч рублей в течение года.

  • Пока подать заявку могут авторы из «ВКонтакте». Нужно вести открытое сообщество, у которого не менее 1000 и не более 100 тысяч подписчиков; публиковать от двух клипов и 12 постов в месяц; фокусироваться на конкретной теме (это может быть сообщество по интересам) или развивать личный бренд, а не страницу бизнеса; зарабатывать не более 100 тысяч рублей в других программах «ВКонтакте».
  • Ещё одно условие — создавать «оригинальный» контент. Оценку будут основывать в том числе на «реакции аудитории автора: её отклике и вовлечённости», уточнили vc.ru в компании.
  • Контент нельзя заимствовать и красть у других. Использовать чужие «элементы» разрешают: например, музыку. Но нарушать авторские права — нет, как и «кликбейтить», «манипулировать чувствами аудитории» и нарушать законы.
  • Есть также требования к качеству контента. Картинки — без пикселей и с «продуманной композицией». Видео — с чистым звуком, разрешением от 720p и без водяных знаков. Текст — без ошибок, структурированный, с изображениями или роликами.
  • Ответ на заявку придёт в течение 1,5 месяца. Если у автора несколько групп, выплаты можно получать только за одну. Максимальный срок участия — один год. Чтобы оставаться в программе, нужно будет выкладывать от четырёх клипов и 12 публикаций в месяц.
Источник фото: VK
Источник фото: VK

#вконтакте #vk #новости

9
3
1
14 комментариев
Валентина Mишина

Мертвые не потеют

5
Ответить
Филипп Гаврилов

Как же

Ответить
Бот ЦИПсО #66213

Тем временем монетизация на ютубе: от 1000 подписчиков. Все, больше никаких условий, типа вот этого булшита:
Чтобы оставаться в программе, нужно будет выкладывать от четырёх клипов и 12 публикаций в месяц.

Как же я ору с того, что они свои KPI тупо на пользователей переложили.

5
1
Ответить
Марат Ганиев

Чего 😂

3
Ответить
Вадим Д.

И блогеры: наконец-то, теперь точно только ютуб.

2
Ответить
E. K.

Сначала 100к. Потом 10к. Потом 1к. Так и до мышей доэтоваться можно.
Лучше бы VK.VPN запустили до Амстердама, больше бы пользы от них было

1
1
Ответить
Константин Суворов

2024: Сломали ВК, убили охваты, испортили дизайн, послали нафиг все ваши пожелания, откатили функционально назад. Рекламный кабинет новый тоже периодически валяется или не подгружается статистики, а старый работает и приносит хоть что-то ещё малому бизнесу.

2025: Публикуйте плиз хоть что-нибудь, вот 30 тысяч рублей.

2
Ответить