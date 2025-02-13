Reddit анонсировал запуск улучшенного поиска на базе ИИ в 2025 году

Пользователям будет легче ориентироваться на платформе и находить ответы на «сложные» вопросы.Компания планирует интегрировать в существующий поиск функцию Reddit Answers, пишет TechCrunch. В 2024-м в тестовом режиме она позволяла посетителям задавать вопросы и получать краткие сводки специально подобранных ответов на основе обсуждений со всей платформы.Гендиректор Reddit Стив Хаффман заявил, что они хотят использовать массив данных, накопленный за 20 лет работы. «Мы начинаем раскрывать его потенциал с помощью Answers и продолжим развивать этот продукт», — отметил он.Компания набирает инженеров для небольшой команды, которая будет специализироваться исключительно на развитии поисковых функций платформы, добавил финансовый директор Дрю Воллеро.Reddit активно использует ИИ для развития своих сервисов. В 2024 году платформа добавила функцию автоматического перевода на десятки языков и начала тестировать поисковые страницы, которые с помощью ИИ обобщают и рекомендуют контент.В четвёртом квартале 2024 года число активных пользователей в день выросло на 39% год к году и достигло 101,7 млн человек. Несмотря на это, по данным TechCrunch, инвесторы остались недовольными этими результатами, учитывая влияние изменений в алгоритмах Google.Хаффман уверен, что улучшения в поиске повысят активность пользователей, помогут новым участникам быстрее адаптироваться и, как следствие, увеличат доходы компании.RedditВ августе 2024-го Reddit сообщил, что будет блокировать доступ поисковым системам вроде Bing, если они не подпишут коммерческое соглашение с соцсетью об использовании её данных.Хаффман тогда отметил, что раньше доступ был бесплатным, так как из поисковиков пользователи переходили на сайт соцсети, но теперь речь идёт об обучении ИИ на этих данных, перепродаже и выжимке информации в своих целях. Он сослался на то, что Bing через API передаёт данные другим поисковикам.#новости #reddit
Каменты сломались, ёпта.
Я тут несколько дней решил почитать этот ваш реддит. Пиздец, какая же это политотошная помойка. Причём, чисто в одну сторону. Все хуесосят Трампа, восторгаются Украиной, а Россия уже всё проебала, ей конец, остатки людей насильно забирают в армию, жрать нечего и всё такое. И ведь они это на полном серьёзе.
Реддит известен своими левыми взглядами, поэтому и Трампа хуесосят.
Но только попробуй там что-то критичное про синеволосых и небинарных сказать — сразу банят.
Ммм... А можно было не открывать намеренно сабы с таким контентом, а читать, что нравится. Я политоту открываю, но на домашней ее до сих пор 0. На популярных где то каждый 10-15 пост и он юморной. И РФ там нет. Трамп есть, но так он и пиарится вбросами.
Для сравнения откройте пикабу. Там 90% просто людоедские фейк вбросы. Пришлось завести акк и перебанить половину тегов.
Очеь сильно коррелирует от сабреддита и тематики оного. Впрочем, как и на том же Пикабу.
Ага, тоже как то заходил, VC по сравнению с некоторыми сабреддитами, просто рупор Кремля))
Что за приложение reddit первый раз слышу я не занят был в телеграме