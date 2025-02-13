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Карина Пардаева
Соцсети

Reddit анонсировал запуск улучшенного поиска на базе ИИ в 2025 году

Пользователям будет легче ориентироваться на платформе и находить ответы на «сложные» вопросы.

  • Компания планирует интегрировать в существующий поиск функцию Reddit Answers, пишет TechCrunch. В 2024-м в тестовом режиме она позволяла посетителям задавать вопросы и получать краткие сводки специально подобранных ответов на основе обсуждений со всей платформы.
  • Гендиректор Reddit Стив Хаффман заявил, что они хотят использовать массив данных, накопленный за 20 лет работы. «Мы начинаем раскрывать его потенциал с помощью Answers и продолжим развивать этот продукт», — отметил он.
  • Компания набирает инженеров для небольшой команды, которая будет специализироваться исключительно на развитии поисковых функций платформы, добавил финансовый директор Дрю Воллеро.
  • Reddit активно использует ИИ для развития своих сервисов. В 2024 году платформа добавила функцию автоматического перевода на десятки языков и начала тестировать поисковые страницы, которые с помощью ИИ обобщают и рекомендуют контент.
  • В четвёртом квартале 2024 года число активных пользователей в день выросло на 39% год к году и достигло 101,7 млн человек. Несмотря на это, по данным TechCrunch, инвесторы остались недовольными этими результатами, учитывая влияние изменений в алгоритмах Google.
  • Хаффман уверен, что улучшения в поиске повысят активность пользователей, помогут новым участникам быстрее адаптироваться и, как следствие, увеличат доходы компании.
Reddit
Reddit
  • В августе 2024-го Reddit сообщил, что будет блокировать доступ поисковым системам вроде Bing, если они не подпишут коммерческое соглашение с соцсетью об использовании её данных.
  • Хаффман тогда отметил, что раньше доступ был бесплатным, так как из поисковиков пользователи переходили на сайт соцсети, но теперь речь идёт об обучении ИИ на этих данных, перепродаже и выжимке информации в своих целях. Он сослался на то, что Bing через API передаёт данные другим поисковикам.

#новости #reddit

24 комментария
Слегка Придурковатый

Каменты сломались, ёпта.

1
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Слегка Придурковатый

Я тут несколько дней решил почитать этот ваш реддит. Пиздец, какая же это политотошная помойка. Причём, чисто в одну сторону. Все хуесосят Трампа, восторгаются Украиной, а Россия уже всё проебала, ей конец, остатки людей насильно забирают в армию, жрать нечего и всё такое. И ведь они это на полном серьёзе.

1
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Сын маминой подруги

Реддит известен своими левыми взглядами, поэтому и Трампа хуесосят.
Но только попробуй там что-то критичное про синеволосых и небинарных сказать — сразу банят.

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Egor Pankin

Ммм... А можно было не открывать намеренно сабы с таким контентом, а читать, что нравится. Я политоту открываю, но на домашней ее до сих пор 0. На популярных где то каждый 10-15 пост и он юморной. И РФ там нет. Трамп есть, но так он и пиарится вбросами.
Для сравнения откройте пикабу. Там 90% просто людоедские фейк вбросы. Пришлось завести акк и перебанить половину тегов.

1
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Алексей Леденев

Очеь сильно коррелирует от сабреддита и тематики оного. Впрочем, как и на том же Пикабу.

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Кузя

Ага, тоже как то заходил, VC по сравнению с некоторыми сабреддитами, просто рупор Кремля))

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Роман Шестаков

Что за приложение reddit первый раз слышу я не занят был в телеграме

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