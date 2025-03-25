Выбрали главное из материала Forbes.25 марта 2025 года Госдума приняла поправки, которые запретят рекламу на «нежелательных» и «запрещённых» сайтах, например в Instagram* и Facebook*. После принятия Совфедом и подписи президента документ вступит в силу с 1 сентября 2025-го. За нарушения предусмотрены штрафы.В Ассоциации блогеров и агентств предполагают, что рынок рекламы на YouTube и в Instagram* «упадёт примерно вдвое, но не исчезнет совсем». Вероятно, многие блогеры начнут брать деньги по серым схемам и пытаться «моделировать рекламу под нативные посты», считает основатель ассоциации, гендиректор агентства Blacklight Максим Перлин.Instagram* — самая эффективная площадка для рекламы, указал основатель агентства Didenok Team Кирилл Диденок. Найти сопоставимую по функциональности и охватам будет «непросто». Большинство, по его мнению, пойдут в Telegram, где рекламодатели будут использовать новые форматы, в том числе ботов и мини-приложения.Перлин согласен, что увеличатся денежный объём и количество рекламных интеграций у блогеров в «разрешённых» соцсетях — прежде всего в Telegram и «ВКонтакте».Котентмейкеры будут активно переходить в Telegram, и пользователи уже могут готовиться подписываться на ещё большее количество каналов, согласна Татьяна Хохлова, директор по цифровым технологиям группы АДВ и гендиректор Adlabs. На втором месте — VK, а за третье «будет борьба»: потенциал есть как у YouTube («даже в условиях замедления»), так и у «Дзена», маркетплейсов в целом и проектов вроде «Ритм» и Wibes в частности.Основатель Biznesinalogi Евгения Мемрук отметила, что закон направлен на «борьбу с финансированием запрещённых соцсетей за счёт рекламы российских блогеров». Но русскоязычные блогеры через рекламу стимулируют не западные платформы, а продажи российского бизнеса. По её мнению, многие уже продвигают товары «очень аккуратно» и без маркировки, с введением запрета можно ожидать роста нативных интеграций.Что в этой ситуации делать рекламодателям и блогерам? Помнить, что неофициальные выплаты создают риски доначисления налогов, плюс штраф в размере 40% от полученной суммы. А ФНС имеет все инструменты для выявления таких операций. Поэтому все договоры с блогерами должны быть только официальными.Евгения Мемрук, основатель Biznesinalogi*Meta, которая владеет Instagram и Facebook, признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости #законы