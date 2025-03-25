Что в этой ситуации делать рекламодателям и блогерам? Помнить, что неофициальные выплаты создают риски доначисления налогов, плюс штраф в размере 40% от полученной суммы. А ФНС имеет все инструменты для выявления таких операций. Поэтому все договоры с блогерами должны быть только официальными.