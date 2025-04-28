«ВКонтакте» упростила верификацию для профилей и сообществ

Можно публиковать меньше постов. Для получения «галочки» достаточно иметь от 5000 подписчиков и публиковать хотя бы раз в 30 дней любую единицу контента — статью, видео, клип, пост или историю.Новые правила уже заработали. Подать заявку на верификацию может владелец сообщества или официальный представитель. Сделать это можно в настройках.В 2019 году «ВКонтакте» стала выдавать галочки любым страницам, чтобы подтвердить, что «их ведут настоящие представители». Чтобы пройти проверку, владелец должен был доказать известность на уровне города или приложить документы, подтверждающие связь бизнеса и профиля или сообщества. Конкретные критерии публично не анонсировали.В 2023-м соцсеть изменила правила верификации: нужно было иметь 5000 подписчиков и публиковать не менее четырёх постов и десяти историй в месяц. Правила начали действовать с 1 января 2024 года.#новости #вконтакте