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Карина Пардаева
Соцсети

Соцсеть X начала тестировать загрузку видео с разрешением 4K

До этого можно было загружать видео разрешением в 1080p, размером до 8 ГБ и длительностью около трёх часов.

Источник фото: Chris Delmas / AFP / Getty Images
Источник фото: Chris Delmas / AFP / Getty Images
  • Функция «скоро» будет доступна владельцам Premium-подписки, говорится в аккаунте компании XEng.
  • TechCrunch считает, что так X пытается повысить вовлечённость пользователей и удержать их от перехода на YouTube или Vimeo для просмотра видео.
  • В январе 2025 года в X появилась лента с короткими вертикальными видео. Её запустили на фоне возможного запрета TikTok в США.

#новости #x

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