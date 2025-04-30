Соцсеть X начала тестировать загрузку видео с разрешением 4K

До этого можно было загружать видео разрешением в 1080p, размером до 8 ГБ и длительностью около трёх часов.Источник фото: Chris Delmas / AFP / Getty ImagesФункция «скоро» будет доступна владельцам Premium-подписки, говорится в аккаунте компании XEng.TechCrunch считает, что так X пытается повысить вовлечённость пользователей и удержать их от перехода на YouTube или Vimeo для просмотра видео.В январе 2025 года в X появилась лента с короткими вертикальными видео. Её запустили на фоне возможного запрета TikTok в США.#новости #x