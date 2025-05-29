Discord тестирует внутреннюю валюту Orbs — получить её можно будет за взаимодействие с рекламой

Бета-версия функции пока доступна небольшому количеству пользователей.«Заработать» Orbs получится через прохождение «квестов» — например, просмотр определённых видео, выполнение игровых заданий, а также стриминг игр друзьям. Пока «награды» доступны только в десктопной и веб-версии Discord.Пользователи могут обменять Orbs на цифровые товары в магазине Discord и кредиты Nitro. С ними можно кастомизировать профили и аватары, повысить качество стримов и размер отправляемых файлов. Валюта «не сгорает» со временем и привязана к пользователю: передарить её другим нельзя.Как отмечает компания, нововведение позволит пользователям опробовать разные функции без оплаты «реальными» деньгами, а рекламодателям не придётся придумывать собственные «призы».Таким образом платформа хочет показать масштабируемость бизнеса, поскольку готовится к IPO, считает TechCrunch. В марте 2025 года СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Discord начала предварительные переговоры с банками о выходе на биржу. В 2021 году её активы оценивали в $14,7 млрд.#новости #discord