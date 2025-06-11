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Виктория Ли
Соцсети

Исследование: пользователи старше 45 лет видят рекламу в Facebook* больше других, потому что чаще на неё кликают

С 2021 года молодёжь перестала быть приоритетной рекламной аудиторией для Meta*, хотя компания продолжает адаптировать под них обновления.

  • Согласно предоставленному Business Insider отчёту Barclays, пользователям старше 45 лет рекламу в ленте показывают в 22 постах из 100, примерно столько же — пользователям 35-44 лет.
  • По данным маркетинговой фирмы LoopMe, более 37% американцев 45-64 лет делают покупки после интернет-рекламы хотя бы раз в несколько месяцев, в то время как остальные — менее 31%.
  • Меньше всего видят рекламу в Facebook* молодёжь 18-24 лет и подростки — на них приходится 4-8 постов из 100. Как отмечает Barclays, возможно Meta* считает Stories и Reels более подходящими для них форматами.
  • Судя по возросшей выручке за последние несколько лет (цифры не уточняют), Meta* нашла верную стратегию, замечает Business Insider — не увеличивать количество рекламы, а найти именно тех пользователей, которые наверняка по ней перейдут. Это стало возможным с появлением динамической рекламы, которая за счёт машинного обучения подстраивается под поведение и предпочтения пользователей.
  • Данные для отчёта Barclays взяты из внутренних документов Meta*, которые компания предоставила Федеральной торговой комиссии в ходе слушаний по антитрастовому процессу.

*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана экстремистской в России и запрещена

#новости #facebook

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