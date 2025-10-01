«ВКонтакте» запустила «шопсы» — публикации с карточками для покупок, не выходя из соцсети

Для их монетизации авторам доступна реферальная программа.Источник: «ВКонтакте»«Шопсы» — это посты, «клипы», «истории», прямые трансляции и длинные видео с товарными карточками и ссылками, рассказала компания.Пользователи могут кликнуть на публикацию и оформить заказ, не выходя из соцсети. При оформлении заказа откроется окно мини-приложения Ozon.Для монетизации «шопсов» авторам доступна реферальная программа, первый партнёр которой — Ozon. Они могут снимать контент с товарами и получать процент с каждой продажи. Каталог товаров для рекламы доступен на платформе VK AdBlogger.Продавцы Ozon сами определяют процент вознаграждения, который автор получает за продажу товара. Для продвижения товаров партнёрам нужно подключить интеграцию с «ВКонтакте» и в разделе «Внешнее продвижение» создать «задание» для каждого товара, уточнили в Ozon.Ozon интегрировался во «ВКонтакте» в 2024 году. Товары продавцов видны в постах в новостной ленте, в сообществах предпринимателей, в поисковой выдаче и в «VK Маркете» — пользователи могут добавить их в корзину, не переходя на маркетплейс.#новости #вконтакте #ozon