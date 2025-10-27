Threads* добавил «посты-призраки» — их будут автоматически отправлять в архив через сутки после публикации

Кто их лайкнул или ответил, сможет посмотреть только автор.Источник: Threads*Соцсеть называет функцию, которую тестировала с апреля 2024 года, “ghost posts”. Теперь она появится у всех пользователей, пишет TechCrunch.Пользователи смогут создать такой пост, нажав на иконку с призраком в приложении. В ленте он будет отличаться от другого контента пунктирной линией вокруг.Другие пользователи смогут отвечать на такие публикации — и с десктопа, и с мобильных устройств. Но автор увидит ответы в личных сообщениях. После 24 часов публикацию автоматически переместят в архив.Соцсеть Threads* от Meta* запустилась в июле 2023 года. К августу 2025 года число ежемесячно активных пользователей достигло 400 млн. В октябре 2025-го Threads* добавила групповые чаты, в которые можно добавить до 50 подписчиков.*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #threads