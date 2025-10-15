В Threads* запустили групповые чаты — в них можно добавить до 50 человек

Но все они должны быть подписаны на создателя чата. Источник здесь и ниже: ThreadsЧату можно задать произвольное название. В будущем Threads* добавит возможность приглашать пользователей по ссылке — чтобы не добавлять каждого вручную.Шифрования не будет: компания считает, что личные сообщения в Threads* нужны для обсуждения «горячих» тем и интересов вроде спортивных матчей, сериалов. Для конфиденциальных переписок есть соответствующие мессенджеры.В Великобритании и Австралии запуск групповых чатов состоится «позже». В ЕС пока нет даже личных, но их вместе с групповыми должны добавить «в ближайшие дни».Соцсеть Threads* от Meta* запустилась в июле 2023 года. К августу 2025 года число ежемесячно активных пользователей достигло 400 млн.Личные сообщения начали тестировать в июне 2025 года. В июле в них подключили поддержку фотографий, видео, GIF и стикеров.*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости