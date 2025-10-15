Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Дизайн
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Соцсети

В Threads* запустили групповые чаты — в них можно добавить до 50 человек

Но все они должны быть подписаны на создателя чата.

Источник здесь и ниже: Threads
Источник здесь и ниже: Threads
  • Чату можно задать произвольное название. В будущем Threads* добавит возможность приглашать пользователей по ссылке — чтобы не добавлять каждого вручную.
  • Шифрования не будет: компания считает, что личные сообщения в Threads* нужны для обсуждения «горячих» тем и интересов вроде спортивных матчей, сериалов. Для конфиденциальных переписок есть соответствующие мессенджеры.
  • В Великобритании и Австралии запуск групповых чатов состоится «позже». В ЕС пока нет даже личных, но их вместе с групповыми должны добавить «в ближайшие дни».
В Threads* запустили групповые чаты — в них можно добавить до 50 человек
  • Соцсеть Threads* от Meta* запустилась в июле 2023 года. К августу 2025 года число ежемесячно активных пользователей достигло 400 млн.
  • Личные сообщения начали тестировать в июне 2025 года. В июле в них подключили поддержку фотографий, видео, GIF и стикеров.

*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

11 комментариев