Instagram* добавил «историю просмотров» в Reels

Чтобы пользователи могли вернуться к роликам, которые не успели сохранить.Источник: Meta* / EngadgetОб этом пишет TechCrunch со ссылкой на главу Instagram* Адама Моссери. Нужно зайти в свой профиль, затем настройки и после — в раздел «Ваши действия».В истории будут доступны все когда-либо просмотренные ролики. Их можно отсортировать по автору или дате. При желании видео можно удалить из истории.На каких рынках уже работает функция, издание не уточняет.В начале октября 2025 года Instagram* начал тестировать доступ к настройкам алгоритма рекомендаций в Reels. Пользователь может выбрать наиболее предпочтительные темы и те, которые видеть не хочет. Темы можно удалять и добавлять.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #instagram