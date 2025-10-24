Популярное
Instagram* добавил «историю просмотров» в Reels

Чтобы пользователи могли вернуться к роликам, которые не успели сохранить.

Источник: Meta* / Engadget
Источник: Meta* / Engadget
  • Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на главу Instagram* Адама Моссери. Нужно зайти в свой профиль, затем настройки и после — в раздел «Ваши действия».
  • В истории будут доступны все когда-либо просмотренные ролики. Их можно отсортировать по автору или дате. При желании видео можно удалить из истории.
  • На каких рынках уже работает функция, издание не уточняет.
  • В начале октября 2025 года Instagram* начал тестировать доступ к настройкам алгоритма рекомендаций в Reels. Пользователь может выбрать наиболее предпочтительные темы и те, которые видеть не хочет. Темы можно удалять и добавлять.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #instagram

