X запустила Bangers — некоторые пользователи надеялись на возрождение Vine, но проект оказался программой поощрения за лучшие твиты

Пяти авторам будут присваивать статус Certified Banger на месяц, он отображается в профиле.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fcb_doge%2Fstatus%2F1988122526606823703%3Fs%3D20&postId=2332011" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>
О присвоении статуса уведомляют в комментарии под постом
  • X поделилась топом за октябрь 2025-го. Его возглавил пост «Расскажите историю ваших аватарок» на 285 млн просмотров и 5500 комментариев. В подборке также есть мем, который выложили во время 13-часового сбоя Amazon Web Services 20 октября.
Автор подписал картинку «Когда твоя ИИ-девушка запускалась с отвалившегося сервера AWS». У поста 58,6 млн просмотров
  • Так компания пытается стимулировать аудиторию делиться «оригинальным, интересным и аутентичным контентом, который формирует интернет-культуру». Сначала статус будут получать только авторы публикаций на английском языке, позже планируют добавить и другие языки.

