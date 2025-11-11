X запустила Bangers — некоторые пользователи надеялись на возрождение Vine, но проект оказался программой поощрения за лучшие твиты

Пяти авторам будут присваивать статус Certified Banger на месяц, он отображается в профиле.Источник: XX создала новый аккаунт Bangers 10 ноября 2025 года, не поделившись никакими деталями. Выложили только короткий тизер. Пользователи ожидали, что это может быть нейросеть для генерации музыки, новая программа монетизации для авторов или перезапуск соцсети Vine, о котором Илон Маск спрашивал пользователей в апреле 2024 года.11 ноября компания рассказала, что в профиле будет делиться подборками из пяти самых популярных постов месяца, а их авторам присваивать статусы Certified Banger. Учитывается число показов в лентах, лайков, комментариев, репостов и закладок в личных блогах. Бизнес-аккаунты, страницы политиков и организаций не рассматривают.О присвоении статуса уведомляют в комментарии под постомX поделилась топом за октябрь 2025-го. Его возглавил пост «Расскажите историю ваших аватарок» на 285 млн просмотров и 5500 комментариев. В подборке также есть мем, который выложили во время 13-часового сбоя Amazon Web Services 20 октября.Автор подписал картинку «Когда твоя ИИ-девушка запускалась с отвалившегося сервера AWS». У поста 58,6 млн просмотровТак компания пытается стимулировать аудиторию делиться «оригинальным, интересным и аутентичным контентом, который формирует интернет-культуру». Сначала статус будут получать только авторы публикаций на английском языке, позже планируют добавить и другие языки.#новости