X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии за «злоупотребление» платформой — до этого ЕС оштрафовал соцсеть на $140 млн

В ведомстве заявили, что используют все сервисы «добросовестно». ЕС оштрафовал X 5 декабря 2025 года. Решение объяснили нарушением Закона о цифровых услугах ЕС (DSA). В частности, соцсеть использовала «обманчивый дизайн синей галочки для верифицированных профилей», не вела должным образом «репозиторий рекламы» с данными о кампаниях, а также ограничила доступ к инструментам, который исследователи использовали для анализа контента.Сообщение о штрафе Еврокомиссия опубликовала в том числе в X. В комментариях к посту владелец и глава соцсети Илон Маск назвал решение «чушью».После этого директор по продукту в X Никита Бир заявил, что компания решила заблокировать рекламный аккаунт Еврокомиссии. Он объяснил это «злоупотреблением» со стороны ведомства.По словам Бира, Еврокомиссия использовала «неактивный рекламный аккаунт», а также «воспользовалась уязвимостью редактора объявлений», чтобы опубликовать ссылку, «которая вводит пользователей в заблуждение», для увеличения охвата.О какой именно публикации идёт речь, он не уточнил. В Еврокомиссии заявили TeсhСrunch, что используют все соцсети «добросовестно».#новости #x #ес