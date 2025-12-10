Instagram* добавил возможность выбирать темы для рекомендаций в Reels

Пока функция доступна пользователям в США.Она называется «Ваш алгоритм» (Your Algorithm) и работает на основе ИИ, пишет The Verge. Чтобы воспользоваться ей, нужно при просмотре ленты Reels нажать на иконку в правом верхнем углу.Функция позволяет пользователю узнать, какие темы сервис уже считает релевантными для него, а затем удалить из списка лишние или добавить новые. Списком интересов также можно поделиться в «историях».Инструмент откроют для всех пользователей «на английском языке» в ближайшее время. Компания также планирует добавить возможность настройки алгоритмов и «в другие разделы приложения».*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. #новости #instagram