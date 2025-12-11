Стартап Operation Bluebird собирается возродить Twitter— он подал запрос на использование «заброшенного» логотипа с синей птицей

Основатели рассчитывают привлечь тех, кто не хочет ассоциироваться с личностью Илона Маска.Источник: VarietyСтартап Operation Bluebird из Вирджинии собирается запустить социальную сеть под названием Twitter.new к концу 2026 года, как рассказали основатели изданию Ars Technica. Команда создала рабочий прототип и предлагает пользователям «зарезервировать» аккаунты.В декабре 2025 года стартап подал официальную заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США с просьбой аннулировать товарные знаки компании X, связанные со словами „Twitter“, „Twit“ и логотипом в виде синей птицы, поскольку она «отказалась» от них.Operation Bluebird считает, что со стороны пользователей и брендов появился спрос на альтернативную площадку. Некоторые компании не хотят размещать рекламу в X и ассоциироваться с «сомнительным контентом» и личностью Илона Маска. Стартап обещает внедрить инструменты, которые «помогут сделать обсуждение более ответственным». Но какие — не уточняет.X может защитить товарные знаки Twitter, если докажет, что продолжает их использовать, пояснил изданию профессор Стэнфордской школы права Марк Лемли.Илон Маск купил Twitter в 2022 году за $44 млрд. В июле 2023-го он написал, что прощается с брендом Twitter и «со всеми птичками». Название соцсети изменили на X, а фирменный голубой стиль — на минималистичный чёрный. Именно тогда адвокат в сфере интеллектуальной собственности Майкл Перофф увидел «лазейку» и основал Operation Bluebird вместе с юристом Стивеном Коутсом.#новости