Стартап Operation Bluebird собирается возродить Twitter— он подал запрос на использование «заброшенного» логотипа с синей птицей

Стартап Operation Bluebird из Вирджинии собирается запустить социальную сеть под названием Twitter.new к концу 2026 года, как рассказали основатели изданию Ars Technica. Команда создала рабочий прототип и предлагает пользователям «зарезервировать» аккаунты.

В декабре 2025 года стартап подал официальную заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США с просьбой аннулировать товарные знаки компании X, связанные со словами „Twitter“, „Twit“ и логотипом в виде синей птицы, поскольку она «отказалась» от них.

Operation Bluebird считает, что со стороны пользователей и брендов появился спрос на альтернативную площадку. Некоторые компании не хотят размещать рекламу в X и ассоциироваться с «сомнительным контентом» и личностью Илона Маска. Стартап обещает внедрить инструменты, которые «помогут сделать обсуждение более ответственным». Но какие — не уточняет.

X может защитить товарные знаки Twitter, если докажет, что продолжает их использовать, пояснил изданию профессор Стэнфордской школы права Марк Лемли.