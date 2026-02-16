Сбой у X: пользователи сообщают о проблемах с приложением и загрузкой лент

О причинах пока неизвестно.Скриншот vc.ruНа 16:54 мск 16 февраля 2026 года количество жалоб на Downdetector только в США превысило 41 тысячу. Пользователи сообщают о проблемах с приложением, загрузкой лент и общим сбоем на сайте.Как отмечает TechRadar, такого количества жалоб не было с ноября 2025 года. Тогда сервис пострадал из-за сбоя у оператора облачной инфраструктуры Cloudflare. До этого крупные неполадки в работе X были также в марте и мае 2025-го.X (бывший Twitter) заблокирован в России с марта 2022 года за «распространение незаконной информации».#новости