Таня Боброва
Соцсети

Сбой у X: пользователи сообщают о проблемах с приложением и загрузкой лент

О причинах пока неизвестно.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • На 16:54 мск 16 февраля 2026 года количество жалоб на Downdetector только в США превысило 41 тысячу. Пользователи сообщают о проблемах с приложением, загрузкой лент и общим сбоем на сайте.
  • Как отмечает TechRadar, такого количества жалоб не было с ноября 2025 года. Тогда сервис пострадал из-за сбоя у оператора облачной инфраструктуры Cloudflare. До этого крупные неполадки в работе X были также в марте и мае 2025-го.
  • X (бывший Twitter) заблокирован в России с марта 2022 года за «распространение незаконной информации».

#новости

15 комментариев