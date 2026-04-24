«ВКонтакте» добавила возможность подключать донаты на личных страницах пользователей

Раньше она была доступна только в сообществах. Источник: «ВКонтакте»В личные профили теперь можно подключить «VK Донат», чтобы зарабатывать на эксклюзивном контенте, сообщила компания.Авторы могут устанавливать цели для сбора, получать разовые донаты под публикациями, а также настроить один или несколько уровней регулярной поддержки с разными преимуществами.Обновление появится у всех пользователей в «ближайшее время». Эксклюзивные записи отобразятся в общей ленте со специальной пометкой.«ВКонтакте» запустила платформу VK Donut для регулярных пожертвований авторам и сообществам в 2020 году. Сервис поддерживает регулярные подписки и разовые донаты. По итогам 2025-го выручка авторов от монетизации через сервис составила рекордные 2,23 млрд рублей, что в полтора раза больше год к году, рассказывали в компании.Таня Боброва