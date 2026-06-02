X добавила возможность снимать видеореакции на публикации

Пока функция доступна только для пользователей iOS. Источник: @nikitabierО нововведении рассказал глава X по продукту Никита Бир. Он назвал комментарии пользователей «одним из важнейших столпов соцсети».Для записи реакции нужно нажать на кнопку репоста и выбрать вариант React with Video. Всего доступно три варианта съёмки: «зелёный» экран, разделённый экран и режим «картинка в картинке».Пока функция доступна только для пользователей iOS, когда её добавят на других устройствах — неизвестно.В комментариях к посту Бира некоторые пользователи раскритиковали нововведение, призывая «не превращать X в TikTok» и вспоминая интервью главы xAI Илона Маска, в котором он критиковал короткие видео.В мае 2026 года X ввела ограничения для аккаунтов без Premium-подписки — не больше 50 постов и 500 личных сообщений в сутки.#новости #x