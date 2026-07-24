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Евгения Евсеева
Соцсети

Instagram* будет блокировать в соцсети видео, снятые тайком на «умные» очки от Meta*

Как именно применяются правила и что конкретно считается нарушением — в компании не уточняют.

Источник: Bloomberg / Getty Images
Источник: Bloomberg / Getty Images
  • Об этом заявил глава соцсети Адам Моссери, пишет Business Insider. По его словам, блокировать будут контент, который «унижает и эксплуатирует людей» — как, например, в пикаперских видео.
  • Моссери отметил, что в Instagram* не хотят, чтобы пользователи тайком снимали других людей, оскорбляли их, а потом выкладывали подобный контент в соцсети.
  • Сколько видео удалили в соответствии с новой политикой — неизвестно. Но Business Insider обнаружило, что соцсеть заблокировала два крупных пикаперских аккаунта, у которых было больше миллиона подписчиков. В Meta подтвердили, что их деактивировали за нарушение новых правил.
  • На очках Meta* есть индикатор, который загорается во время съёмки видео — но пользователи находят способы выключить или повредить его. Чтобы бороться с этим, компания начала отключать камеру, если индикатор выключен или повреждён.
Евгения Белоус
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Некоторые видеоролики набирают миллионы просмотров и иногда создают неприятности тем, кто оказался в кадре.

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.

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