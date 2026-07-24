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Данила Бычков
Соцсети

Meta* представила значок Facebook* Verified — для подтверждения, что профиль принадлежит реальному человеку

А не созданной с помощью ИИ «личности».

Источник: Meta*
Источник: Meta*
  • Значок Facebook* Verified начнут постепенно добавлять с 27 июля 2026 года в отдельных странах — их список компания не приводит, пишет Engadget. Со временем функция появится по всему миру.
  • Для получения значка нужно будет загрузить видеоселфи — его сравнят с фотографиями в профиле пользователя. Проверка займёт «несколько минут» и будет доступна пользователям старше 18 лет.
  • В Meta* рассчитывают, что Facebook* Verified поможет отличать обычных пользователей от созданных с помощью ИИ поддельных аккаунтов. Значок будет отображаться в профиле пользователя, в будущем он также появится рядом с публикациями в ленте. В отличие от подписки Meta* Verified, новая функция бесплатная.
  • Facebook* Verified подтверждает только то, что за аккаунтом стоит реальный человек. Верификация не означает, что компания гарантирует благонадёжность пользователя, подчеркнули в Meta*.
  • 23 июля Google добавила функцию входа в аккаунт с помощью видеоселфи. Исходная запись будет храниться в зашифрованном виде и использоваться только для входа в аккаунт, пользователь может в любой момент удалить её.

*Meta, которая владеет Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #meta