Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Сервисы

Meta* объявила о глобальном запуске подписок для Instagram*, Facebook* и WhatsApp* — они предлагают дополнительные функции и аналитику

Но не заменят существующую подписку Meta* Verified.

Фото Getty Images
Фото Getty Images
  • Подписки Instagram* Plus и Facebook* Plus стоят по $4 в месяц каждая, WhatsApp* Plus — $3 в месяц, пишет TechCrunch.
  • Пользователи с Instagram* Plus смогут видеть «расширенную статистику» историй, продлевать видимость истории более чем на 24 часа, а также создавать неограниченное количество списков подписчиков, помимо «Близких друзей». Кроме того, они получат возможность просматривать чужие истории, не отображаясь в списке зрителей, и скрывать из лент собственные публикации.
  • Facebook* Plus предлагает аналогичный набор функций, отмечает издание. Подписчики WhatsApp* Plus смогут закреплять больше чатов и «дополнительно настраивать» списки, менять темы оформления приложения и рингтоны, а также использовать «премиальные стикеры».
  • Компания уточнила, что новые подписки не заменять существующую Meta* Verified за $15 в месяц, которая позволяет пройти верификацию и получить синюю галочку.
  • Дополнительно Meta* начала тестировать два платных тарифа для пользователей своих ИИ-сервисов — Meta* One за $8 в месяц и Meta* One Premium за $20 в месяц. Они включают одинаковый набор функций, но какой именно, неясно. При этом Premium-версия включает «доступ к большей вычислительной мощности для сложных запросов». Базовая версия Meta* AI останется бесплатной.
  • В ЕС и Великобритании Meta* также предлагает подписки, которые отключают рекламу в Instagram* и Facebook*. Их добавили, чтобы избежать претензий со стороны местных регуляторов, которые требовали предоставить пользователям возможность отказаться от персонализированной рекламы.

*Meta, которая владеет Instagram, Facebook и WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена. Покупка подписок на её сервисы считается «финансированием экстремистской деятельности».

#новости #meta

3
2
1
1
15 комментариев