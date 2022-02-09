Концепт: статусы пользователя в Telegram Статьи редакции
Можно добавить смайлик — он будет отображаться возле аватарки.
Концепт придумал дизайнер «Яндекса» Илья Гришин. Он опубликован в Telegram-канале, где дизайнеры могут предлагать изменения в мессенджере.
Согласно концепту, можно будет выбрать эмодзи в качестве статуса, добавив к нему подпись. Такой статус будет отображаться в переписке и личном профиле возле аватарки, другие пользователи смогут оставить к нему комментарий.
- Временные статусы с эмодзи, например, есть в Instagram — они появились в ноябре 2021 года. Видеть их могут только взаимные подписчики.
Почему современные зумеры такие глупые
Надеюсь его яндекс уволит
Slack?
Вк 2.0;)
icq 3.0
Портал для предпринимателей и профессионалов, новость: «мы придумали смайлик для аватарки в чатике!».
Мда…
Комментарий удален
Вуааа!!! Это то чего так сильно, не хватало. Это лучшее, что случилось с телегой.
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