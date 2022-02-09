Как подружить «1С» с amoCRM и связать онлайн-обращения с офлайн-продажами

Привет! Меня зовут Илья Пермитин, управляющий партнер интегратора Лидология. В этом кейсе, я расскажу как мы внедрили автоматизацию бизнес-процессов в компанию по сбору металлолома и смогли объединить несколько систем, чтобы видеть путь клиента от заявки на обратный звонок до сделки в офлайн-точках.