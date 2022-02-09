Соцсети
Евгения Евсеева

Концепт: статусы пользователя в Telegram Статьи редакции

Можно добавить смайлик — он будет отображаться возле аватарки.

Концепт придумал дизайнер «Яндекса» Илья Гришин. Он опубликован в Telegram-канале, где дизайнеры могут предлагать изменения в мессенджере.

Согласно концепту, можно будет выбрать эмодзи в качестве статуса, добавив к нему подпись. Такой статус будет отображаться в переписке и личном профиле возле аватарки, другие пользователи смогут оставить к нему комментарий.

  • Временные статусы с эмодзи, например, есть в Instagram — они появились в ноябре 2021 года. Видеть их могут только взаимные подписчики.

#telegram

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Почему современные зумеры такие глупые

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hakhagmon

Надеюсь его яндекс уволит

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Semyon Krylov

Slack?

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Кирилл Маслов

Вк 2.0;)

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Anton Z.

icq 3.0

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Raff the Raff

Портал для предпринимателей и профессионалов, новость: «мы придумали смайлик для аватарки в чатике!».
Мда…

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Комментарий удален

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Антон Антонов

Вуааа!!! Это то чего так сильно, не хватало. Это лучшее, что случилось с телегой.

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