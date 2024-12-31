Роскомнадзор определил основания для исключения сведений из реестра блогеров-«десятитысячников»

Например, распространение запрещённой в России информации и сокращение числа подписчиков.Приказ Роскомнадзора о порядке формирования и ведения перечня страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, разместили на сайте правовых актов 30 декабря 2024 года. Среди прочего в нём прописаны основания для исключения сведений из перечня.В том числе: публикация информации, запрещённой для распространения в России, отсутствие маркировки в публикации иноагента, сокращение числа подписчиков до менее 10 тысяч (если аудитория не превышает это значение в течение трёх месяцев и владелец страницы не подал заявление об исключении сведений), удаление страницы.Роскомнадзор будет принимать решение об исключении страницы из реестра в течение трёх рабочих дней и направлять уведомление об этом владельцу страницы через Госуслуги или по электронной почте, указанной при предоставлении личных данных.С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон, по которому блогеры с аудиторией от 10 тысяч подписчиков должны сообщать о себе в Роскомнадзор — чтобы тот включил их в реестр.В Минцифры уточнили, что изначально перечень «функционировал в режиме опытной эксплуатации», теперь его работа «будет продолжена в статусе постоянного сервиса». По данным ведомства на 30 декабря 2024 года, владельцы страниц подали через Госуслуги 140 тысяч заявлений.С 1 января 2025 года в канале или на странице без отметки о включении в реестр Роскомнадзора рекламодателям нельзя будет размещать рекламу. Создателям страниц будет запрещено указывать информацию о способах финансирования их работы. Также нельзя будет репостить записи с их страниц.#новости #роскомнадзор
Всё даже проще:
можно держать не один ТГ-канал, скажем, на 50 тысяч подписчиков, а сетку из пяти по 9.999 – вуаля!
...
Во избежании превышения законодательной нормы в канал прикручиваем бота, который будет выкидывать каждого лишнего подписчика и держать баланс на уровне 9.999 )))
451°F. Но температура продолжает расти.
Скоро подписчиков будут не закупать, а приплчивать, чтобы отвалились (-:
Ну и можно любого в реестр внести: подписались боты и готово.
(перенёс коммент на первый уровень)