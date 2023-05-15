Соцсети
Артур Томилко

В WhatsApp* появилась функция «Закрытие чата» — она переносит выбранные чаты в защищённую папку Статьи редакции

Получить доступ к папке можно только с помощью пароля устройства или биометрии.

  • О новом инструменте компания рассказала в своём блоге. Им можно воспользоваться, нажав на иконку профиля или группы в окне переписки.
  • После этого чат будет пермещён в отдельную папку. Её можно открыть только с помощью пароля, который установлен на телефоне или биометрических данных. Содержимое закрытых чатов также будет скрыто в уведомлениях.
  • В будущем компания планирует добавить возможность создавать для папки уникальный пароль, которой можно будет использовать вместо пароля устройства, а также — закрывать чаты на связанных устройствах.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #whatsapp

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9 комментариев
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 Невероятный Блондин

Чтобы что?

Спокойно давать пользоваться своим ватсапом жене/мужу и не палить переписку с любовниками?

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Forden

Ну да, это же единственные кто может захотеть почитать переписки /s

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Невероятный Блондин

Может изначально залочить приложение паролем, или в вацаппе такого нет?

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Forden

А это еще один пароль. Если случайно оставил телефон разблокированным - в это меню можно попасть только введя еще один пароль

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Невероятный Блондин

Может включить на телефоне блокировку экрана?

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Евгений Резвин

Да,как минимум для этого

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Zutara

Чем ответит телеграм? новой порцией анимированных свистоперделок?

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Tr1pl3Man1a

давно есть, архив в тг...

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Сергей Леопольдович

В прейскуранте перечня услуг кому надо и кому точно надо появился новый пункт. Всё в семью, всё в дом Меты )))

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