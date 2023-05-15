В WhatsApp* появилась функция «Закрытие чата» — она переносит выбранные чаты в защищённую папку Статьи редакции
Получить доступ к папке можно только с помощью пароля устройства или биометрии.
- О новом инструменте компания рассказала в своём блоге. Им можно воспользоваться, нажав на иконку профиля или группы в окне переписки.
- После этого чат будет пермещён в отдельную папку. Её можно открыть только с помощью пароля, который установлен на телефоне или биометрических данных. Содержимое закрытых чатов также будет скрыто в уведомлениях.
- В будущем компания планирует добавить возможность создавать для папки уникальный пароль, которой можно будет использовать вместо пароля устройства, а также — закрывать чаты на связанных устройствах.
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Чтобы что?
Спокойно давать пользоваться своим ватсапом жене/мужу и не палить переписку с любовниками?
Ну да, это же единственные кто может захотеть почитать переписки /s
Может изначально залочить приложение паролем, или в вацаппе такого нет?
А это еще один пароль. Если случайно оставил телефон разблокированным - в это меню можно попасть только введя еще один пароль
Может включить на телефоне блокировку экрана?
Да,как минимум для этого
Чем ответит телеграм? новой порцией анимированных свистоперделок?
давно есть, архив в тг...
В прейскуранте перечня услуг кому надо и кому точно надо появился новый пункт. Всё в семью, всё в дом Меты )))