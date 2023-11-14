Threads разрешила пользователям удалять аккаунты, не удаляя привязанный профиль в Instagram* Статьи редакции
Раньше разрешали либо временно деактивировать страницу, либо удалить аккаунты сразу в обеих соцсетях.
- Об обновлении рассказал глава Instagram* Адам Моссери. Чтобы удалить аккаунт в Threads*, нужно перейти в «Настройки», найти раздел «Аккаунт» и нажать на пункт «Удалить или деактивировать профиль». В течение 30 дней все данные сотрут.
- По словам Моссери, об этой функции просили пользователи соцсети. Он ещё в июле 2023 года говорил, что компания подумает, как выполнить запрос. У редактора vc.ru опция на момент публикации не появилась. На то же указывает The Verge, полагая, что её будут добавлять постепенно.
- Соцсеть Threads* — аналог Twitter от Meta* — запустилась 6 июля 2023 года. При регистрации она предлагает импортировать имя, подписки и другие данные из Instagram*. В России работает при включённом VPN, в Европе пока недоступна.
- За несколько дней в сервисе зарегистрировалось больше 100 млн пользователей, но вскоре соцсеть стала терять ежедневно активных пользователей — по оценкам аналитиков Sensor Tower, их количество сократилось на 70% спустя две недели после запуска.
- В октябре Марк Цукерберг сообщил, что у Threads* почти 100 млн активных пользователей в месяц. При этом, как отмечало TechCrunch, это не самый наглядный показатель для соцсети, поскольку после одного захода на сайт человек уже приравнивается к «активному пользователю».
*Meta (владеет Instagram и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Ждём очередной всплеск "активных пользователей", которые зайдут, чтобы удалиться
Главное, что всплеск, причина уже не так важна
Ебать, спасибо нахуй. А можно ещё аккаунты не блочить без причины?
Нет, это же Цукерберг
А они так делают разве?
Бывайте, как говорится.
Какая жуткая гифка
Гифка со звуком
То есть Цукер считал активными всех, кто имел неосторожность залогиниться? Ну-ну, считалкин.
100 миллионов там больше не насчитают (-:
100 миллионов удаленных сейчас насчитают
Обновления, которые мы заслужили.
А-ХА-ХА-ХА-ХА
Какая ирония ))))
Пользователи хотят выпилиться из threads