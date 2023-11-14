Соцсети
Полина Лааксо

Threads разрешила пользователям удалять аккаунты, не удаляя привязанный профиль в Instagram* Статьи редакции

Раньше разрешали либо временно деактивировать страницу, либо удалить аккаунты сразу в обеих соцсетях.

  • Об обновлении рассказал глава Instagram* Адам Моссери. Чтобы удалить аккаунт в Threads*, нужно перейти в «Настройки», найти раздел «Аккаунт» и нажать на пункт «Удалить или деактивировать профиль». В течение 30 дней все данные сотрут.
  • По словам Моссери, об этой функции просили пользователи соцсети. Он ещё в июле 2023 года говорил, что компания подумает, как выполнить запрос. У редактора vc.ru опция на момент публикации не появилась. На то же указывает The Verge, полагая, что её будут добавлять постепенно.
Источник: Reuters
  • Соцсеть Threads* — аналог Twitter от Meta* — запустилась 6 июля 2023 года. При регистрации она предлагает импортировать имя, подписки и другие данные из Instagram*. В России работает при включённом VPN, в Европе пока недоступна.
  • За несколько дней в сервисе зарегистрировалось больше 100 млн пользователей, но вскоре соцсеть стала терять ежедневно активных пользователей — по оценкам аналитиков Sensor Tower, их количество сократилось на 70% спустя две недели после запуска.
  • В октябре Марк Цукерберг сообщил, что у Threads* почти 100 млн активных пользователей в месяц. При этом, как отмечало TechCrunch, это не самый наглядный показатель для соцсети, поскольку после одного захода на сайт человек уже приравнивается к «активному пользователю».

*Meta (владеет Instagram и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #threads

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 Yep Yep

Ждём очередной всплеск "активных пользователей", которые зайдут, чтобы удалиться

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Жопэ Депардье

Главное, что всплеск, причина уже не так важна

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Вяйняймейнен Уленшпигель

Ебать, спасибо нахуй. А можно ещё аккаунты не блочить без причины?

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Николай Шольц

Нет, это же Цукерберг

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Владимир Покуц

А они так делают разве?

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Griby Lenina

Бывайте, как говорится.

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Владимир Владимирович

Какая жуткая гифка

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Oleg Gorbunov

Гифка со звуком

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Вадим Д.

То есть Цукер считал активными всех, кто имел неосторожность залогиниться? Ну-ну, считалкин.
100 миллионов там больше не насчитают (-:

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Дима Коренев

100 миллионов удаленных сейчас насчитают

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Milton Fridman

Обновления, которые мы заслужили.

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Невероятный Блондин

А-ХА-ХА-ХА-ХА
Какая ирония ))))
Пользователи хотят выпилиться из threads

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9 комментариев
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