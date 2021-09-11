В лаборатории действительно были проблемы, но Холмс о них не знала — она по ошибке доверилась президенту Theranos и своему бывшему гражданскому мужу Рамешу Балвани, утверждает защита.

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Основательница Theranos Элизабет Холмс не злодейка, а трудолюбивая и наивная предпринимательница, чья компания просто потерпела неудачу, заявил её адвокат Лэнс Уэйд на первом судебном заседании по делу компании 8 сентября.

Ей предъявлено 10 обвинений в мошенничестве и два обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества. Обвинение настаивает, что Холмс намеренно обманула инвесторов и клиентов стартапа, чтобы разбогатеть.

Холмс не признала себя виновной. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Аналогичные обвинения предъявлены и Рамешу Балвани, бывшему президенту Theranos и бывшему гражданскому мужу Холмс.

В марте 2020 года суд разделил процессы Холмс и Балвани. Адвокаты Холмс утверждали, что Балвани издевался над основательницей Theranos, что повлияло на её рассудок. Юридическая команда Балвани оспорила эти обвинения. Бывший президент Theranos отделил свой процесс и заявил, что планы Холмс заявить о насилии с его стороны лишат его справедливого суда.

Присяжные и зрители

8 сентября Холмс прибыла в зал суда в Сан-Хосе в тёмно-сером юбочном костюме и светлой рубашке — она отказалась от чёрной водолазки, которая была её визитной карточкой.

Предпринимательница приехала вместе с матерью Ноэль Холмс, партнёром Билли Эвансом и его отцом Уильямом. Скопление людей у здания суда было самым большим с начала уголовного процесса 31 августа.

Среди зрителей были три женщины со светлыми волосами, которые имитиривали фирменный образ Холмс — чёрная водолазка и волосы в пучок. Они сидели рядом с семьёй Холмс. Слушания продлились пять часов.

Дело рассматривают 12 присяжных — семь мужчин и пять женщин. При отборе присяжных суду пришлось искать людей, которые ничего не знают о деле. Кроме того, судья попросил их не читать новости и между заседаниями.

«Крайне важно, чтобы каждый присяжный составил мнение на основании того, что вы здесь услышите, а не на основании материалов, которые вы читали, слушали или с которыми ознакомились вне этого дела», — сказал судья.

Джессика Рот, профессор права в Школе права Кардозо, говорит, что, несмотря на переполненный зал суда и большую шумиху в Кремниевой долине, дело сводится к простому вопросу: намеревалась ли Холмс обмануть своих инвесторов и пациентов?

«Контекст того, что это Кремниевая долина, стартап и инновационные технологии делают дело очень интересным. Но как и во многих других делах о мошенничестве, факты не будут вызывать серьезных споров. Предметом спора будут её намерения», — объяснила она.

Обвинения

«Это дело о мошенничестве, о лжи и обмане с целью получения денег», — заявил во вступительной речи Роберт Лич, помощник прокурора США. Он утверждал, что Холмс была не только лицом Theranos, но и контролировала всё, что касалось компании.

«Она владела бизнесом, она контролировала его, вся ответственность лежала на ней. И как вы узнаете от инсайдеров, она не была отсутствующим гендиректором, она находилась в компании всё время. Она разбиралась в деталях. Она была главной», — сказал Лич.

Он утверждал, что Холмс и Балвани собрали сотни миллионов долларов от инвесторов, разрекламировав технологию компании в прессе. Холмс появлялась на обложках журналов Fortune и Forbes, в новостных программах на телевидении. Её называли следующим Стивом Джобсом, которым, по словам обвинителей, она «очень восхищалась».

Мошенническая схема обвиняемой сделала ее миллиардершей, принесла ей славу, почёт и обожание. В какой-то момент её акции стоили миллиарды. Её называли одной из самых влиятельных женщин в бизнесе. Ее считали одним из самых знаменитых руководителей в Кремниевой долине и во всем мире. Но под фасадом успеха Theranos скрывались проблемы. Роберт Лич помощник прокурора США

Прокуроры связывают бизнес-проблемы Theranos с действиями Холмс. По их словам, компания как минимум дважды была близка к банкротству, но предпринимательница смогла привлечь дополнительный капитал.

Вместо того, чтобы открыто рассказать о проблемах, Холмс перешла грань откровенного мошенничества и ввела инвесторов в заблуждение, считает обвинитель. «Когда заканчивались время и деньги, Элизабет Холмс решила солгать», — сказал Лич на заседании.

По его словам, в 2009 году у Theranos было несколько небольших контрактов с фармацевтическими компаниями, но они начали заканчиваться. Компания Pfizer решила прекратить финансировать партнёрство с Theranos.

Тогда Холмс и Балвани обратились за деньгами к Walgreens и Safeway — двум известным аптечным сетям, которые могли бы поддержать зарождающуюся технологию и представить ее миллионам потребителей. Холмс показала инвесторам отчёты от фармацевтических компаний, включая Pfizer. В документе был логотип Pfizer, хотя компания не утверждала отчёт, отметил обвинитель.

К 2013 году Холмс так и не выполнила обещание, данное инвесторам. Оборудование не выдавало молниеносные результаты с помощью капель крови на месте: Theranos отправляла образцы обратно в собственную лабораторию, а иногда использовала для проведения тестов машины, созданные конкурентами, утверждает Лич.

«Это не было миниатюризацией лаборатории, которую она обещала. Это был способ обмануть Walgreens и Safeway и выиграть время», — объяснил обвинитель.

Он заявил, что Холмс и Балвани ввели инвесторов в заблуждение относительно финансового положения Theranos, заявив, что в 2015 году компания получит доход в размере $1 млрд, в то время как ее продажи были «весьма скромными».

По словам прокуроров, в 2013 году у Theranos было всего $13 млн при том, что компания сжигала $1-2 млн в неделю.

Защита

«Элизабет Холмс не ходила каждый день на работу с намерением лгать, обманывать и воровать. Правительство хочет, чтобы вы поверили, что её компания всегда была мошенничеством», — заявил адвокат Лэнс Уэйд во время вступительной речи.

По его словам, в деле гораздо больше человеческого, технического, сложного и скучного, чем показывает обвинение.

Защита утверждает, что компания занималась настоящей научной работой, разрабатывала собственные методики тестирования и работала над созданием оборудования для анализа крови. Проведение тестов в центральной лаборатории, в котором обвиняют Холмс, всегда было первоначальным планом компании, а затем Theranos хотела перейти к использованию небольшого оборудования собственной разработки в разных местах, например, в аптеках.

История Theranos не сильно отличается от тысячи других бизнес-идей, которые не удались, говорил Уэйд. «37-летняя Холмс 15 лет работала до изнеможения, пытаясь сделать лабораторные исследования более дешёвыми и доступными. Она вложила в это своё сердце и душу», — добавил адвокат.

«В итоге Theranos потерпела неудачу. И мисс Холмс ушла ни с чем. Но неудача — это не преступление. Стараться изо всех сил и не справиться — это не преступление», — сказал он.

Неудачный бизнес не делает генерального директора преступником, говорил Уэйд. По его словам, Theranos не считала свои ошибки преступлениями, она рассматривала их как часть пути к успеху. В компании работали сотни людей из Кремниевой долины, это была инновация, настаивал Уэйд.

Адвокат также добавил, что инвесторы знали о рисках при финансировании стартапа. «Чтобы инвестировать в Theranos, нужно было быть мультимиллионером. Во многих случаях это были миллиардеры, одни из самых богатых и искушенных людей в мире. Они знали, что покупают», — сказал Уэйд. Кроме того, партнёрство с Walgreens давило на Холмс и заставило действовать быстрее.

Theranos привлекла более $700 млн от инвесторов, включая медиа-магната Руперта Мёрдока, бывшего министра образования Бетси ДеВос и семью Уолтон из Walmart. Некоторые из них дадут показания.

Уэйд заявил, что в лаборатории действительно не соблюдались некоторые процедуры, а часть тестов были некачественными. Но у Холмс были все основания полагать, что лаборатория находится под контролем — ей руководил Балвани, добавил адвокат.

Рамеш Балвани Business Insider

«Вы услышите, что доверие к мистеру Балвани и то, что он был ее главным советником, было одной из её ошибок», — сказал Уэйд. Он рассказал присяжным, что они познакомились, когда Холмс было 18 лет, а Балвани — 37.

По его словам, Балвани был жестким, требовал преданности и усердной работы от окружающих, включая Холмс. По словам Уэйда, иногда Балвани бывал вспыльчив и выходил из себя.«Вам придётся дождаться всех доказательств, а затем решить, как справедливо рассматривать эти отношения в целом», — заключил адвокат.

Мнения

По словам Джеффри Борнштейна, адвоката по уголовным делам Rosen Bien Galvan & Grunfeld LLP, в зависимости от доказательств стороны обвинения защита Холмс может переходить от одного объяснения ее поведения к другому.

Например, одной из версий может быть, что она верила, что со временем сможет всё наладить, либо защита может настаивать на её неведении из-за лжи подчинённых. «Я думаю, будет что-то среднее между этими версиями», — сказал Борнштейн.

«Главное для прокурора — показать, что она знала, что эти тесты не работают», — сказала Шерил Бейдер, доцент права в Фордхэмском университете и бывший федеральный прокурор.