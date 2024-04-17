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Техника
Таня Боброва

Boston Dynamics показала «следующее поколение роботов-гуманоидов» — полностью электрического Atlas Статьи редакции

Его будут тестировать с бизнесом, сначала — с Hyundai.

  • Компания представила полностью электрического робота-гуманоида Atlas, созданного для решения «самых сложных задач в промышленности» наряду с робособакой Spot и роботом-манипулятором Stretch.
Источник: Boston Dynamics
  • Компания отметила, что человекоподобная форма подходит для роботов, «работающих в мире, созданном для людей». Но она не ограничивает представление компании о том, как должен двигаться двуногий робот: электрический Atlas «сильнее, ловчее и проворнее» (вероятно, предыдущей версии — vc.ru). Он может внешне напоминать человека, но при этом не ограничиваться присущими ему движениями.
Источник: Boston Dynamics / TechCrunch
  • Компания планирует тестировать робота с «небольшой группой клиентов, начиная с Hyundai». Последняя в 2021 году купила 80% Boston Dynamics при оценке в $1,1 млрд.
  • TechCrunch отметило, что проект нового Atlas всё ещё на ранней стадии. Издание спросило гендиректора Boston Dynamics Роберта Плейтера, планирует ли компания сохранить название Atlas, раз теперь позиционирует его как продукт для бизнеса. Тот ответил, что компания подумает над этим, когда будет действительно готова к серийному производству и поставкам.
  • Издание также пишет, что согласно текущим планам пилотные испытания Atlas на предприятиях Hyundai должны начаться в начале 2025 года.
Ролик с новым Atlas
  • 16 апреля 2024 года Boston Dynamics опубликовала видео, где «попрощалась» с «гидравлическим Atlas». В ролике робот сначала то и дело падает и спотыкается, а затем компания показывает его возможности, в том числе подъём по лестнице, прыжки и сальто.
«Прощание» со старым Atlas

#новости #bostondynamics

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25 комментариев
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 Вадим Д.

Видел как алкаши изгибаются подобно встающему роботу.
Робот победил алкашей 👍🏻

Но бегун школ ные нормативы по физ-ре не сдал бы (-: Хотя роботы хороши.

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Отрицательный Веган

Это почти йога какая-то

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Вадим Д.

А они да, йоги 90+ лвл (-:

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Мамаевыч

Условия неравные. Алкаши не жалеют себя и очень много пьют, что усложняет для них задачу подъема. Выпей робот столько, он бы ничего не смог. Алкаши победили, я считаю

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Alister Brown

алкаши могут падать и при этом оставаться целыми и невредимыми , а вот на счет роботов тут можно поспорить

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Михаил Стерлин

Irish yoga))

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Redmug Redmug

Наверное тоже шильдики с китайцев меняют. Есть же только две страны с продвинутой наукой- Россия и Китай. А Штаты, так себе, лженаука

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Сергей Д.

Похоже на то)

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Freeman

Ахахах, Лейсан Утяшева при Павле Воле типо того и вытворяет😂

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Виталий Иванов

Пожалуй лучшие создатели видеороликов про роботов.

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Владимир Давыдов

Иду

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debil
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Слегка Придурковатый

Кожаные, скоро вам пизда.

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Виталий Иванов

Думал я в 2005-м(

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Виктор Сивашев

с растяжкой у робота все отлично , гибкий со всех сторон

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Skankhunt42

Тесла долго догонять их будет

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Запопу Кусь

Робот батя-алкоголик 🤭
Модель: Atlas Baltika-9 🤖

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Giraffe

Следующий этап робот-муравей и робот-паук. И робота в любой эффективной форме, заимствованной из природы. Жутковато

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Лукошко с картошкой

Так робот-пчела вроде уже сейчас активно тестируется, не?

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nimda

Зловещая лощина какая-то

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Barone Rosso

Встающий с пола робот конечно крипота крипот!!!

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Рулон Абоев
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George09

забавно наблюдать за роботами) до эры терминаторов далеко

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Eddie II

Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит на западе, я отвечу: "Загнивают!"

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Томский Сибирячок

Роботу до работяги далеко. Нормальные работяги будут делать лучше. А вот в офисе бумажки носить на многие должности такое надо.

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22 комментария
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