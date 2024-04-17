Boston Dynamics показала «следующее поколение роботов-гуманоидов» — полностью электрического Atlas Статьи редакции
Его будут тестировать с бизнесом, сначала — с Hyundai.
- Компания представила полностью электрического робота-гуманоида Atlas, созданного для решения «самых сложных задач в промышленности» наряду с робособакой Spot и роботом-манипулятором Stretch.
- Компания отметила, что человекоподобная форма подходит для роботов, «работающих в мире, созданном для людей». Но она не ограничивает представление компании о том, как должен двигаться двуногий робот: электрический Atlas «сильнее, ловчее и проворнее» (вероятно, предыдущей версии — vc.ru). Он может внешне напоминать человека, но при этом не ограничиваться присущими ему движениями.
- Компания планирует тестировать робота с «небольшой группой клиентов, начиная с Hyundai». Последняя в 2021 году купила 80% Boston Dynamics при оценке в $1,1 млрд.
- TechCrunch отметило, что проект нового Atlas всё ещё на ранней стадии. Издание спросило гендиректора Boston Dynamics Роберта Плейтера, планирует ли компания сохранить название Atlas, раз теперь позиционирует его как продукт для бизнеса. Тот ответил, что компания подумает над этим, когда будет действительно готова к серийному производству и поставкам.
- Издание также пишет, что согласно текущим планам пилотные испытания Atlas на предприятиях Hyundai должны начаться в начале 2025 года.
- 16 апреля 2024 года Boston Dynamics опубликовала видео, где «попрощалась» с «гидравлическим Atlas». В ролике робот сначала то и дело падает и спотыкается, а затем компания показывает его возможности, в том числе подъём по лестнице, прыжки и сальто.
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Видел как алкаши изгибаются подобно встающему роботу.
Робот победил алкашей 👍🏻
Но бегун школ ные нормативы по физ-ре не сдал бы (-: Хотя роботы хороши.
Это почти йога какая-то
А они да, йоги 90+ лвл (-:
Условия неравные. Алкаши не жалеют себя и очень много пьют, что усложняет для них задачу подъема. Выпей робот столько, он бы ничего не смог. Алкаши победили, я считаю
алкаши могут падать и при этом оставаться целыми и невредимыми , а вот на счет роботов тут можно поспорить
Irish yoga))
Наверное тоже шильдики с китайцев меняют. Есть же только две страны с продвинутой наукой- Россия и Китай. А Штаты, так себе, лженаука
Похоже на то)
Ахахах, Лейсан Утяшева при Павле Воле типо того и вытворяет😂
Пожалуй лучшие создатели видеороликов про роботов.
Иду
Кожаные, скоро вам пизда.
Думал я в 2005-м(
с растяжкой у робота все отлично , гибкий со всех сторон
Тесла долго догонять их будет
Робот батя-алкоголик 🤭
Модель: Atlas Baltika-9 🤖
Следующий этап робот-муравей и робот-паук. И робота в любой эффективной форме, заимствованной из природы. Жутковато
Так робот-пчела вроде уже сейчас активно тестируется, не?
Зловещая лощина какая-то
Встающий с пола робот конечно крипота крипот!!!
забавно наблюдать за роботами) до эры терминаторов далеко
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит на западе, я отвечу: "Загнивают!"
Роботу до работяги далеко. Нормальные работяги будут делать лучше. А вот в офисе бумажки носить на многие должности такое надо.